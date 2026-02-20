Archivo - El coche híbrido, el modelo que menos valor perdió en 2025 con un precio medio de 21.350 euros - TOYOTA - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos híbridos no enchufables se consolidaron en 2025 como la tecnología que mejor conserva su valor en el mercado de ocasión, con un valor medio de 21.350 euros, por lo que mantienen el 68% de su valor original pasados tres años desde su primera matriculación, según los datos del índice Ganvam-DAT.

El análisis por tipo de propulsión muestra una ventaja clara frente a las mecánicas tradicionales. Los vehículos de gasolina conservan el 60,2% de su valor tras recorrer unos 60.000 kilómetros, con un precio medio de 16.153 euros. Por su parte, el diésel mantiene el 58,3%, prolongando la tendencia de ajuste observada en los últimos trimestres, influida por la restricción de la oferta de modelos de combustión en el mercado.

En conjunto, el precio medio ponderado para gasolina, diésel e híbridos no enchufables se situó en 17.230 euros, lo que supone un descenso del 1% respecto al año anterior. Este comportamiento apunta a una progresiva normalización del mercado tras las tensiones de oferta registradas en ejercicios previos, indica el informe.

LOS MODELOS ELECTRIFICADOS PIERDEN MÁS VALOR EN LOS PRIMEROS TRES AÑOS

Entre las tecnologías electrificadas, los híbridos enchufables presentan una retención del 59,4% y un precio medio de 30.734 euros, en línea con los valores de las motorizaciones térmicas tradicionales.

En cambio, los vehículos eléctricos puros mantienen el 48% de su valor inicial, con un precio medio de 21.884 euros. Su evolución continúa condicionada por una depreciación más pronunciada en los primeros años, asociada al rápido avance tecnológico, al aumento de la oferta y a la intensificación de los descuentos comerciales.

EL PRECIO DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN SUBE UN 3,3% EN 2025

El índice Ganvam-DAT también revela que el precio medio del vehículo de ocasión en España se situó en 14.850 euros al término de 2025, lo que supone un incremento del 3,3% en términos interanuales.

En este contexto, cabe señalar que el 57% de las ventas concentradas en el año se produjeron en modelos de más de 10 años. Además, a ello se suma la presión que ejerce la demanda de los modelos de más de 15 años, que han hecho crecer su precio un 7,3% en el último año.

Por su parte, el estudio considera que si se extraen aquellos vehículos de mayor antigüedad, en los que además el componente tecnológico es menor, el precio medio de los vehículos con menos de diez años se situó en los 20.962 euros, lo que supone una diferencia de más de 6.000 euros sobre el coste promedio del mercado.