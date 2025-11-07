Los coches ecológicos en circulación se disparan un 21% en 2024

Archivo - Un coche cargándose en un punto de carga público para coches eléctricos, a 14 de febrero de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El volumen de turismos con motores híbridos y eléctricos que se desplazan por las carreteras españolas se disparó un 21,3% en 2024, hasta sumar 1,24 millones de unidades, según los datos recabados Unespa, en colaboración con Tirea y Centro Zaragoza.

Este crecimiento contrasta con el alza del 3,2% de los coches que emplean un motor de gasolina y con la caída en un 1,7% de los vehículos diésel.

Como resultado, los turismos de motorización alternativa (principalmente híbrida y eléctrica) han elevado su presencia en España y representan ya el 4,79% del parque asegurado del país, frente al 4,01% de un año antes.

Por tipo de motorización, a cierre de 2024 había un total de 855.931 turismos híbridos, 230.641 eléctricos puros, 152.193 que se movían con gas licuado y 10.674 que se impulsaban por otros medios alternativos.

Sobre el perfil de los conductores, Unespa destaca a través de una nota de prensa que cuatro de cada cinco coches ecológicos eran conducidos por personas de mediana edad (entre 31 y 65 años). Tomando como referencia el sexo del conductor, las mujeres son titulares del 39,7% de las pólizas de turismos ecológicos, mientras su presencia como propietarias de coches sobre el total del parque móvil es del 30,7%.

Unespa avisa, no obstante, de que las cifras sobre los perfiles de conductores "no deben confundirse" con las que puedan difundir otras fuentes, como la Dirección General de Tráfico (DGT), sobre personas con carnet de conducir, puesto que "la condición de titular del seguro presupone que esa persona es la conductora habitual del vehículo asegurado, pero no implica que sea la única que lo emplea".

Por comunidades autónomas, los vehículos con motorización eléctrica tienen una presencia especialmente destacada en la Comunidad de Madrid, donde representan el 9,1% del parque móvil autonómico, seguida de Cataluña (5,1%) e Islas Baleares (4,7%). Por el contrario, las regiones donde el vehículo híbrido y el eléctrico tienen un menor peso relativo son Extremadura (1,7%), Galicia (2,5%) y Castilla-La Mancha (2,5%).

En cuanto a la proporción por provincias, el mayor peso de estos vehículos se da en Madrid (9,2% del parque territorial), Barcelona (5,6%) y Castellón (4,8%), mientras que su presencia en términos relativos es menor en Jaén (1,5%), Teruel (1,5%) y Cáceres (1,6%).

Entre los municipios de más de 75.000 habitantes, destaca la presencia de las motorizaciones alternativas en Pozuelo de Alarcón, Sant Cugat del Vallès, Madrid, Las Rozas y Rivas-Vaciamadrid.

"Se percibe que el motor eléctrico se está implantando antes en localidades de renta superior a la media nacional y en aquellas ubicadas en la periferia de Madrid y Barcelona", resalta la patronal aseguradora.

La marca con una mayor proporción de vehículos con motorización alternativa circulando por España es Toyota, que acapara un 37,61% de este segmento del parque móvil. Le siguen a cierta distancia Dacia, Lexus, Kia, Hyundai y Renault, todas ellas con cuotas próximas al 6% o 7%.

PRINCIPALES FABRICANTES

Por último, Unespa realiza un repaso por grupos automotrices, señalando que el grupo Toyota sigue siendo líder del coche ecológico en España. Sus distintas marcas (Toyota y Lexus, principalmente) suman un 44,33% del parque móvil electrificado. Le siguen en segundo tercer lugar, con cuotas que rondan el 13% y el 14%, el Grupo Renault-Nissan-Mitsubishi (Dacia, Renault) y Hyundai (Kia, Hyundai). Stellantis aparece en cuarta posición (Opel, Peugeot, Fiat, Citroën) y Volkswagen en quinta (SEAT, Volkswagen, Audi, Skoda).

Destaca que, entre los 12 mayores fabricantes de vehículos eléctricos en España, ya figuran dos marcas chinas: SAIC Motor Company (MG) y Geely Holding Group (Volvo, Lynk & Co, Polestar).