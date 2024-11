El Comité de Michelin en Vitoria ve positivo derivar trabajo a la planta, "pero no a costa de cierres"

VITORIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Michelin en Vitoria considera positivo el incremento de carga de trabajo en la planta, "pero no a costa del cierre de otros fábricas" y de los puestos de trabajo de compañeros.

Michelin ha anunciado este martes el cierre de dos de sus plantas de producción de neumáticos en Francia en las que trabajan 1.254 empleados antes de 2026 y el traslado de parte de su producción a la fábrica de Vitoria.

En concreto, las instalaciones que se clausurarán son las de Cholet (955 trabajadores) y Vannes (299 trabajadores), afectadas por el desembarco de la competencia asiática en el mercado europeo y el "deterioro de la competitividad" del Viejo Continente.

Tras conocer la noticia, el integrante de LAB en el órgano de representación de la plantilla de Michelin Vitoria, Unai Arregi, ha asegurado a Europa Press que "es positivo que venga trabajo", pero ha apuntado que los trabajadores no están contentos con que sea "a costa de cierres de otras fábricas".

"Porque al final, cuando las cierran es porque les sale más caro que producirlo aquí. Y en el futuro, en unos años, igual nos encontramos en la misma situación", ha dicho.

Por ello, ha reiterado que el anuncio de que podría derivarse parte de la producción de Vannes a Vitoria "es positivo, pero no a costa del cierre de fábricas".

"Nos gustaría trabajar más porque se vende más, no porque vamos a cerrar un par de fábricas del grupo que, al final, no dejan de ser compañeras y compañeros nuestros", ha señalado. Además, ha afirmado que "son anuncios" que se deben "mirar bastante bien" porque "el futuro no se sabe adonde va".