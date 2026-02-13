Las confederaciones de talleres de Francia y España abordan posibilidades de colaboración en Europa - CETRAA

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fédération Française de Carrosserie (FFC) ha mantendio una reunión de trabajo con la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (Cetraa) en la que se analizó la relación entre talleres y compañías aseguradoras en ambos países y se pusieron en común posibles líneas de colaboración a nivel europeo.

El encuentro dio continuidad a los contactos iniciados por la FFC, que había mostrado previamente su interés por conocer las actuaciones que Cetraa viene desarrollando en este ámbito.

Durante la reunión se puso de manifiesto que los responsables de ambas organizaciones son profesionales del taller, que comparten problemáticas comunes, entre ellas la escasez de personal cualificado. Asimismo, se analizaron similitudes y diferencias entre España y Francia en la relación taller-aseguradoras, los modelos de contratación, la relación con los peritos, las normativas aplicables, la gestión de los siniestros y las presiones para la utilización de recambio verde.

Cetraa expuso las actuaciones desarrolladas en el marco de la Alianza por la Carrocería, incluida la denuncia presentada ante las instituciones europeas, mientras que la FFC compartió información sobre el funcionamiento del sistema francés y su marco normativo. Este intercambio permitió identificar puntos de interés común y posibles ámbitos de trabajo compartido.

Al término del encuentro, el vicepresidente ejecutivo de CETRAA, Luis Ursúa, señaló que ha sido una reunión "muy interesante" que abre vías para explorar en sus negociaciones con las aseguradoras y también otras líneas de acción para intentar mejorar la situación de los talleres.

La delegación francesa trasladó asimismo su interés en seguir profundizando en este intercambio de información y en analizar posibles apoyos a las iniciativas que la Alianza por la Carrocería viene desarrollando en el ámbito europeo, en coordinación con otras organizaciones sectoriales.

"Dado que los bancos y las aseguradoras operan en los mercados europeos, es crucial que los sindicatos automovilísticos de los diferentes países se unan para defender los derechos de sus afiliados. Hemos programado una reunión con Cetraa para colaborar y defender nuestras profesiones a nivel europeo", ha apuntado por su parte FCC.