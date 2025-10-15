Archivo - Continental se transforma en Aumovio para impulsar su nueva era en España. - CONTINENTAL - Archivo

Tras la escisión de la división 'Automotive' del grupo, que mantendrá el mismo equipo directivo, las mismas áreas de negocio y marcas

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Continental se ha transformado en Aumovio tras la escisión de la división 'Automotive' del grupo el pasado mes de septiembre y se abre un espacio en el sector de la movilidad como una empresa independiente y con el objetivo de consolidarse como "como un actor clave en la transformación de la movilidad a nivel global".

Las marcas de producto de Aumovio seguirán siendo VDO para todo lo relacionado con transporte y aftermarket o recambio independiente; y ATE, especializada en sistemas de frenado.

"Nuestra actividad en España continuará desarrollándose con total normalidad, manteniendo el mismo equipo directivo, las mismas áreas de negocio, marcas y equipos comerciales. En las próximas semanas procederemos a sustituir progresivamente todos los elementos corporativos por el de nuestra nueva empresa, Aumovio", ha expresado el Head of Country Spain, Alberto Pérez.

Desde ahora su negocio se enfocará en tres pilares estratégicos como la búsqueda de posicionarse en una empresa clave en productos como frenos, radares y soluciones de visualización; ofrecer tecnologías definidas por software (SDV); y garantizar resultados sólidos.

Asimismo, Aumovio se dividirá en cuatro áreas de negocio. La primera denominada 'Safety and Motion (SAM)' y se encargará de los sistemas de seguridad integrados, sensores y suspensión electrónica. La segunda en la experiencia usuario 'User Experience (UX)' ofreciendo soluciones de visualización digital.

En tercer lugar, la sección 'Architecture and Network Solutions (ANS)' se centrará en la creación de arquitecturas vehiculares avanzadas, integrando soluciones de conectividad y computación. y por último el área de 'Autonomous Mobility': buscando opciones de movilidad autónoma en vehículos.