Continental valora positivamente las ayudas a conductores de camiones pero las ve "insuficientes"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Continental ha valorado positivamente las ayudas del Gobierno para nuevos conductores en cuanto a la obtención de los permisos de conducción de camión y autobús, en un contexto marcado por la escasez de profesionales en el sector del transporte, aunque apunta a otras medidas más valoradas por parte de los trabajadores de esta industria.

La iniciativa del Gobierno, que destinará 500.000 euros en ayudas de hasta 3.000 euros por persona, responde a una necesidad del mercado, donde se estima un déficit de unos 30.000 conductores de camión y 4.700 de autobús en España.

Esta medida es, sin embargo, "necesaria pero no suficiente", según apuntan desde el sector, en una encuesta realizada por Continental, que recoge que mejorar las condiciones laborales (70%) y la implantación de modelos logísticos más eficientes y operativos (60%) son las soluciones mejor consideradas para paliar la escasez de trabajadores.

En tercer lugar, se sitúa la propuesta de adelantar la edad de jubilación a los 60 años (56%). "Esto demuestra que, si bien es crucial atraer nuevo talento, es igualmente importante retener a los profesionales existentes y optimizar las condiciones en las que trabajan", ha explicado Continental.

"Es una excelente noticia que desde el Gobierno se tomen medidas para atraer talento a una profesión que es esencial. Sin embargo, no se trata solo de formar nuevos conductores, sino de hacer la profesión más atractiva y sostenible a largo plazo. En Continental trabajamos para ofrecer soluciones, desde neumáticos más eficientes hasta soluciones de gestión de flotas", ha subrayado el responsable de Soluciones y Servicios a Flotas de Continental, Antonio Sangüesa.