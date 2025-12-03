Dacia incluirá desde primavera de 2026 la nueva tecnología híbrida 4X4 en sus modelos Bigster y Duster - DACIA

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dacia realizará las primeras entregas de modelos Duster y Bigster con un nuevo motor híbrido 4x4 de bicarburación GLP a partir de la primavera 2026, con la "mejor relación entre valor y precio", según ha destacado la firma del Grupo Renault.

Concretamente, este nuevo motor está disponible en los acabados Expression y Extreme de Duster a partir de 27.790 euros, mientras que en Bigster se propone a partir de 30.890 euros.

La batería de iones de litio de 48 V y 0,84 kWh, combinada con el motor eléctrico conectado a las ruedas traseras, permite diferentes periodos de conducción en modo totalmente eléctrico, dotando al vehículo de "rendimiento, versatilidad y frugalidad".

En ciclo urbano, Duster y Bigster hybrid-G 150 4x4 pueden funcionar en modo totalmente eléctrico hasta en un 60% del tiempo. Duster hybrid-G 150 4x4 y Bigster hybrid-G 150 4x4 ofrecen unos consumos y unas emisiones de CO2 controlados, a partir de 7,2 l/100 km (GLP) y 5,9 l/100 km (gasolina) para Duster, con unas emisiones de CO2 a partir de 117 g/km (GLP) y 134 g/km (gasolina).

Bigster, por su parte, ofrece cifras de consumo a partir de 7,1 l/100 km (GLP) y 5,8 l/100 km (gasolina), con emisiones de CO2 a partir de 115 g/km (GLP) y 132 g/km (gasolina).

Este motor está acoplado a una caja de cambios automática: una caja de cambios de doble embrague de 6 velocidades con levas en el volante para el motor térmico y de dos velocidades para el motor eléctrico, siendo el conjunto desconectable.

Este híbrido 4x4 bifuel permite acceder al ahorro generado por el GLP, el coste de uso se reduce un 30% y bajan las emisiones de CO2 (-20 g en comparación con la actual oferta 4x4 mecánica). Con sus dos depósitos de 50 litros para gasolina y 50 litros para GLP, la autonomía supera los 1.500 kilómetros (ciclo WLTP, para Duster) sin necesidad de repostar.

La combinación única en este segmento de una caja de cambios de dos velocidades con el motor eléctrico atrás proporciona un par motor significativo a las ruedas a bajas velocidades con la primera marcha, mientras que, a velocidades más altas, el motor eléctrico funciona a un régimen reducido, garantizando una motricidad óptima al tren trasero.

El modo neutro (desembrague) elimina por completo las pérdidas por fricción en carretera para un consumo de combustible controlado en modo dos ruedas motrices.