Ebro lanza el modelo s400 HEV en acabado 'premium' con una campaña promocional

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha lanzado el modelo s400 HEV en acabado 'premium' con una campaña promocional que fija el precio en 19.990 euros, válida hasta el 30 de noviembre, informa en un comunicado este jueves.

El modelo "reafirma la apuesta de la marca española por una movilidad sostenible, eficiente y accesible", y tiene el fin de acercar la movilidad híbrida a un mayor número de conductores.

El acabado 'premium' cuenta con una doble pantalla de 12,3 pulgadas --una para la instrumentación digital y otra para el sistema multimedia--, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y el asistente de voz inteligente 'Hola, Ebro'.

También ofrece climatizador bizona con filtro de alta eficiencia PM0.3, faros Full LED automáticos, acceso y arranque sin llave (keyless), sensores de aparcamiento traseros y volante multifunción achatado con ajuste en cuatro vías.

En materia de seguridad, el s400 cuenta con una estructura reforzada con aceros de alta resistencia y "con una de las dotaciones tecnológicas más avanzadas y completas de su segmento".