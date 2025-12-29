Ebro será el coche oficial de la Supercopa de España masculina 2025/2026 - EBRO

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ebro y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han firmado un acuerdo por el que la firma automovilística se convierte en coche oficial de la Supercopa de España masculina 2025/2026, que se disputará del 7 al 11 de enero de 2026 en Yeda (Arabia Saudí).

El acuerdo se integra dentro del marco de colaboración entre Ebro y la RFEF, a través del cual la marca es socio patrocinador de la Selección masculina, femenina y Sub-21 hasta 2030, informa en un comunicado este lunes.

El ceo de Ebro, Pedro Calef, ha explicado que se trata de "un paso natural" en la alianza entre la compañía y la RFEF y que ser el coche oficial de la Supercopa de España permite, textualmente, acercar aún más la marca a los aficionados y reforzar el compromiso con el deporte y con el país.

"Queremos estar presentes en los grandes momentos del fútbol español, y este torneo reúne todo aquello con lo que nos identificamos: pasión, esfuerzo, tradición y futuro", ha argumentado.

La edición de 2026 contará con el FC Barcelona (defensor del título), el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club.