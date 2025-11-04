La V Edición de 'eXpo Ganvam' arranca este miércoles en Madrid, con la innovación como eje central

La V Edición de 'eXpo Ganvam' arranca este miércoles en Ifema, con la innovación como eje central - GANVAM

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ganvam celebrará este próximo miércoles 5 de noviembre, en Ifema-Madrid, la quinta edición de 'eXpo Ganvam', el encuentro para los profesionales del sector de la distribución, venta y reparación de vehículos, que tendrá la innovación y la atracción del talento como eje central.

Bajo el lema 'e-moción', el evento combinará ponencias, mesas redondas y talleres prácticos en un formato televisivo conducido por Patricia Betancort, poniendo el foco en los temas que están marcado el futuro de la automoción.

La jornada comenzará con las intervenciones del director general de Ganvam, Fernando Miguélez, y del presidente de Ganvam, Jaime Barea, quienes darán paso a la exsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, que abordará cómo la IA está redefiniendo la relación con el cliente, la gestión del dato y los modelos de negocio en la distribución de vehículos.

Su ponencia marcará el tono de un encuentro centrado en cómo la tecnología está transformando la movilidad y generando nuevas oportunidades empresariales.

Por otra parte, Sergio Scariolo, exseleccionador nacional y actual entrenador del Real Madrid de baloncesto, participará con una charla sobre liderazgo, trabajo en equipo y resiliencia, trasladando al ámbito empresarial las claves del éxito colectivo y la gestión emocional del cambio.

EXPO GANVAM IMPULSA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL

Esta edición cuenta con un enfoque especialmente social. Gracias a la colaboración entre Enterprise Mobility y AldeasInfantiles, una quincena de jóvenes en situación de vulnerabilidad participará en una jornada de aprendizaje y convivencia en torno al mundo del motor y la movilidad.

Durante 'eXpo Ganvam 2025', estos estudiantes --acompañados por monitores y mentores de ambas organizaciones-- podrán asistir a ponencias, talleres y actividades prácticas para conocer de primera mano cómo funciona un sector en plena transformación tecnológica.

La iniciativa busca acercar la automoción a los jóvenes, fomentar vocaciones técnicas y facilitar su inserción laboral, conectando empresas que necesitan talento con quienes buscan su primera oportunidad profesional.

"Con esta iniciativa, reforzamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y la empleabilidad juvenil, mostrando que el futuro del sector debe ser inclusivo y con impacto social positivo", explica el presidente de Ganvam, Jaime Barea.

En su apuesta por impulsar el emprendimiento y dar visibilidad a proyectos innovadores, eXpo Ganvam 2025 acogerá la mesa redonda 'Emprendedores y startups que están cambiando la movilidad', moderada por Verónica García, experta en movilidad sostenible.

La sesión reunirá a referentes del ecosistema emprendedor como Carlos Poveda Rey, fundador de Crisalion Mobility; Mariano de Diego Biosca, consejero delegado y cofundador de Vertiports Network; y David Vallespín, fundador y co-consejero delegado de Eranovum Energy.

Los ponentes compartirán su experiencia en la creación de proyectos innovadores que integran tecnológica, la eficiencia de recursos y el impacto medioambiental, y debatirán sobre cómo las startups están impulsando la transición hacia una movilidad más conectada y responsable.

'EXpo Ganvam' 2025 también pondrá en valor el papel de las pymes y el empresario como motor de empleo y riqueza, destacando su capacidad de adaptación en un contexto de cambio tecnológico. Con el respaldo de CEOE y Cepyme, el encuentro reconocerá el esfuerzo del empresariado del sector por mantener la competitividad y fortalecer la economía productiva a nivel nacional.

Como cada año, durante la jornada se celebrará la V edición de los Premios Ganvam, que reconocen la excelencia, innovación y compromiso social de las empresas y profesionales de la automoción. Este año se entregarán cuatro galardones: el Premio Ganvam a la Sostenibilidad, el Premio Ganvam a la Solidaridad, el Premio Ganvam a la Fidelidad y el Premio Ganvam a la Trayectoria.