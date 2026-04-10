Ernesto Antolin Arribas asume la presidencia de Avot Inversiones, Holding de Antolin - ANTOLIN

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ernesto Antolín ha sido designado presidente de Avot Inversiones, el holding a través del cual la familia articula su participación y su voz en Antolin, según ha informado la compañía este viernes.

Desde esta responsabilidad, Ernesto Antolín continuará plenamente vinculado al proyecto empresarial, participando en las decisiones estratégicas de mayor relevancia, impulsando la formación y el desarrollo de las siguientes generaciones de la familia y representando a la compañía en los foros institucionales y empresariales.

Ernesto Antolín ha desempeñado un papel clave en la expansión internacional de la empresa. Esta vocación internacional, cimentada en una visión estratégica de largo plazo, fue posible gracias al trabajo conjunto con un grupo de grandes profesionales que le acompañaron en cada etapa del desarrollo y cuyo talento, compromiso y conocimiento han sido determinantes para consolidar la presencia de Antolin en los principales mercados del mundo.

"Su experiencia, su capital relacional y su profundo conocimiento del negocio seguirán siendo un activo fundamental para el proyecto. La familia permanece unida en torno a la compañía, y ello constituye una fortaleza que toda la organización debe reconocer como propia", ha destacado la firma.

Ernesto Antolín ha señalado, por su parte, que afronta esta nueva etapa con el mismo compromiso que ha guiado su trayectoria. "Cuenta, para ello, con el respaldo y el reconocimiento de toda la organización", ha añadido Antolín.