España, el gran escaparate para la automoción europea y China en los próximos años

El vicepresidente de Geely Holding, Victor Yang (i), y el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick (d), en una rueda de prensa previa a la visita institucional a la fábrica de Ford, a 23 de julio de 2026, en Almussafes, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

Fabricantes chinos se están fijando en el potencial del país y en su arraigada industria para esquivar los aranceles europeos MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

España se ha convertido en uno de los principales destinos de inversión china en Europa en el sector automovilístico, con la previsión de nuevas fuentes de ingresos multimillonarios que incentivarán la producción 'Made in Spain' en los próximos años, convirtiendo al país en uno de los principales centros industriales en el mercado europeo.

La última operación que refuerza esta tendencia es el acuerdo alcanzado entre Ford y Geely para la planta valenciana de Almussafes. Ambas compañías crearán una empresa conjunta que comenzará a operar en 2027, en la que el fabricante asiático dispondrá de 34% de la 'joint venture' tras formalizar una inversión 221 millones de euros, con el objetivo de fabricar cinco modelos destinados al mercado europeo a partir de 2028, de los cuales dos serán eléctricos de la asiática.

Con la llegada de Geely, la planta valenciana no solo asegura su continuidad industrial, sino que aspira a recuperar capacidad productiva perdida en los últimos años (llegó a producir más de 420.000 coches en 2016), además de preservar el empleo y reforzar el tejido de proveedores de la Comunidad Valenciana.

De su lado, el grupo SAIC Motor (dueña de la marca MG) anunció el pasado mes de junio su desembarco en España, concretamente a la localidad gallega de Ferrol donde creará su primera fábrica de vehículos en Europa continental por medio de una inversión de 200 millones de euros en su primera fase de ejecución.

Así, las obras en la localidad gallega comenzarán a inicios del próximo año para tener totalmente operativa la sede al término de 2028, donde habrá más de 2.300 empleados y se ensamblarán unos 120.000 vehículos al año.

LEAPMOTOR PRODUCIRÁ COCHES EN MADRID Y ZARAGOZA

Por otro lado, Stellantis acordó el pasado mes de mayo la transferencia de la planta de Villaverde (Madrid) a la firma china Leapmotor, con la que tiene una 'joint venture' desde el año 2024, así como la asignación de dos modelos del segmento D en este mismo lugar de cara a 2028, una vez concluya la producción del Citroën C4, el ë-C4 y las variantes C4 X y ë-C4 X, que actualmente son los modelos que se ensamblan en la sede de Villaverde.

Igualmente, Leapmotor configurará un nuevo vehículo SUV 100% eléctrico de la marca Opel en la planta de Figueruelas (Zaragoza) para la misma fecha.

Según explicó el embajador de China en España, Yao Jing, en declaraciones recogidas por Bloomberg, Leapmotor destinará alrededor de 200 millones de euros a la adaptación de la factoría de Stellantis en Figueruelas. Respecto a Villaverde, la inversión aún no ha sido detallada oficialmente, aunque se pronostican unas cifras similares.

SANTANA

Mientras, en Linares (Jaén) Santana Motors regresó al mercado automovilístico español a través una 'joint venture' entre los fabricantes chinos Anhui Coronet y Zhengzhou Nissan Automobile (ZNA). No obstante, la firma jienense acordó otra alianza con el fabricante BAIC Motors, en la que la española será socio exclusivo de la compañía asiática y comercializará su gama de vehículos bajo la firma andaluza. La inversión total estimada para los próximos tres ejercicios asciende a más de 80 millones de euros.

RENAULT Y GRUPO VOLKSWAGEN

Fabricantes con arraigada historia en el mercado español como Renault o el grupo Volkswagen también están utilizando el potencial de sus sedes en España para abrir su cartera de vehículos a la electrificación.

Del lado francés, el pasado mes de mayo Renault anunció la adjudicación de cinco modelos electrificados para los próximos años en sus sedes de Palencia y Valladolid, de los cuales dos serían en modalidad 100% eléctrica y el resto híbridos.

El Grupo Volkswagen también ha situado a España en el centro de su estrategia de electrificación con la producción de los nuevos modelos urbanos de batería. La planta de Martorell (Barcelona) fabricará el Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo, mientras que la factoría de Landaben, en Pamplona (Navarra) ensamblará el Skoda Epiq, todos ellos desarrollados sobre la plataforma MEB.

Estas inversiones forman parte del proyecto empresarial del grupo alemán valorado en unos 7.000 millones de euros correspondendientes a sus inversiones en Volkswagen, Skoda Seat & Cupra y la futura planta de baterías de PowerCo en Sagunto (Valencia).

INDUSTRIA DE LAS BATERÍAS, OTRA MINA DE ORO

Además de la propia fabricación de automóviles, España también está destacando por atraer inversiones chinas para incentivar la producción de baterías.

Entre ellas destaca la gigafactoría de baterías que el grupo chino CATL construirá junto a Stellantis en Zaragoza, las inversiones de Envision AESC en Navalmoral de la Mata (Cáceres), la llegada de Chery a la antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona junto a Ebro, o los proyectos industriales impulsados por empresas como Gotion, Hygreen, Dynanonic o CNGR en distintos puntos del país.