Los fabricantes de recambios y distribuidores elevan su facturación durante el segundo trimestre

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los fabricantes de recambios registraron un crecimiento en la facturación del 3,2% durante el segundo trimestre de 2025, mientras que los grupos de distribución incrementaron un 4%, en comparación ambos con el mismo trimestre del año anterior.

"Los datos del segundo trimestre del año muestran una evolución positiva frente al mismo período del año 2024", según han informado este viernes la Asociación de Proveedores de Automoción (Sernauto) y la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción (Ancera), que han presentado el Observatorio del Estado de la Opinión de los Profesionales de la Posventa.

Además, en dicho informe se recoge que las previsiones para el tercer trimestre mantienen la tendencia al alza, con un crecimiento esperado del 3% para los fabricantes y del 3,7% para la distribución. En términos anuales, se prevé que los fabricantes cierren el año con un incremento del 2,8%, mientras que la distribución alcanzaría un 4,1%.

Respecto a los fabricantes, durante el segundo trimestre de 2025, en la parte de turismo se observa una estabilización del número de empresas que declaran aumento de las devoluciones o reajustes de stock. Asimismo, se observa una disminución de las devoluciones o reajustes de stock en los últimos trimestres.

Los fabricantes de recambios declaran como retos para el futuro el nivel de servicio, mantener y recuperar mercado, y la rentabilidad. Datos proporcionados por los distribuidores de recambios:

Por su parte, en cuanto a los distribuidores, en materia de gestión de stocks, un 26% de los distribuidores señala haber incrementado su inventario de turismos y un 22% en vehículo industrial durante el segundo trimestre del año. No obstante, se prevé una moderación de estas cifras en los próximos meses.

Los retos a futuro para los distribuidores de recambios continúan siendo la rentabilidad, la gestión, los márgenes y los costes.

Para la presidenta de Ancera, Nines García de la Fuente, los datos reflejan "la solidez del sector". "El crecimiento previsto del 4,1% en distribuidores para el cierre de 2025 demuestra la constancia y el esfuerzo de nuestra posventa, con resultados por encima de la economía una vez más. No obstante, los desafíos habituales nos recuerdan la importancia de seguir trabajando de manera conjunta y de mantener el acceso a información y datos actualizados", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Recambios de Sernauto, Benito Tesier, ha resaltado también la solidez y la capacidad de adaptación de la posventa, que continúa creciendo pese a la compleja situación que lastra a la industria de automoción en la actualidad. "Este comportamiento positivo refleja la madurez del sector y su papel esencial en la cadena de valor, gracias a una firme apuesta por la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad como claves en su competitividad", ha apuntado.