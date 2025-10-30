Familias numerosas piden que no penalice a los coches de uso familiar en la Ley de Movilidad Sostenible

Archivo - Familias Numerosas pide que no penalice a los coches de uso familiar en la Ley de Movilidad Sostenible. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha reclamado al Gobierno que no penalice a las familias numerosas en la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que podría castigar a las familias con más hijos por usar coches más grandes y que potencialmente provocan más emisiones de CO2.

La organización pide que se consideren las necesidades especiales de movilidad de estas familias, que hacen un uso familiar y escolar del coche. La FEFN demanda que se establezcan medidas, como exenciones o bonificaciones, que impidan que se vean castigadas solo por estar compuestas de más miembros.

"El coche es una necesidad para las familias numerosas, que lo usan a diario de una forma responsable y eficiente, para uso familiar, llevar a los niños al colegio o a las actividades extraescolares. Además, son vehículos de alta ocupación, que generan menor contaminación por persona", defiende Familias Numerosas.

Según Eurostat, la ocupación media europea por vehículo es de 1,6 personas, mientras en familias numerosas, que suelen usar vehículos de mayor capacidad (7 plazas), el nivel de ocupación se eleva notablemente, reduciendo así las emisiones de CO2 por persona.

AYUDAS PARA CONDUCIR MODELOS MÁS EFICIENTES

La Federación no niega que la realidad de muchas familias numerosas es que utilizan modelos de combustión de hasta siete plazas que son más contaminantes que otros. De igual manera, la FEFN pide que se refuercen las ayudas a la compra de vehículos más eficientes y sostenibles para familias numerosas y con rentas bajas, tanto en el plan Moves como en planes complementarios, teniendo en cuenta la situación económica de cada familia.

"Las familias numerosas afrontan muchos gastos derivados de la crianza de los hijos, viven al día y con poco margen de ahorro; de hecho, 3 de cada 4 familias tiene dificultades para llegar a fin de mes, según el último estudio de las familias numerosas en España, realizado en el mes de julio, así que plantearse cambiar el coche por uno ECO es algo complicado para una gran mayoría", explican fuentes de la FEFN.

En relación con la movilidad y el uso familiar del coche, la FEFN solicita también la modificación de la Ley de Haciendas Locales, incluida en la nueva Ley de Movilidad Sostenible, con el fin de que se incluya en las tasas por estacionamiento de vehículos la condición de familia numerosa, para facilitar también de esta forma el día a día a estas familias.