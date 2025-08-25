Fastned registra pérdidas por 18,3 millones de euros pese a ingresar un 44% más

Achaca estos 'números rojos' al incremento de costes por la expansión de su red de infraestructuras

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fastned, compañía europea de recarga ultrarrápida, ha elevado su pérdida neta en el primer semestre de 2025 de 18,3 millones de euros, de los cuales los costes de expansión de la red (16,3 millones de euros) representaron casi la totalidad.

Este incremento refleja el esfuerzo de la compañía por escalar rápidamente en toda Europa y preparar su organización "para un futuro más ambicioso", según ha destacado la empresa en un comunicado. Todo ello está en línea con su estrategia de acelerar el ritmo de construcción de estaciones en el segundo semestre.

"Ahora que las empresas y los gobiernos cuentan con la flexibilidad regulatoria necesaria, esperamos una reactivación del mercado de recarga de vehículos eléctricos a partir del segundo semestre. Fastned está invirtiendo de forma intensiva en desarrollar un concepto de recarga de primer nivel y en hacer crecer nuestra organización, con el fin de continuar ampliando y acelerando la transición hacia la movilidad eléctrica", ha señalado el director ejecutivo y cofundador de Fastned, Michiel Langezaal.

Con todo, los ingresos relacionados con la recarga han experimentado un aumento interanual del 44%, hasta 54,3 millones de euros, junto con un fuerte crecimiento en el suministro de energía renovable y nuevas aperturas de estaciones de recarga, ampliaciones y mejoras.

La cifra de negocio aumentó al suministrar 81,4 GWh de energía renovable (un 30% más que en el primer semestre de 2024) en más de 3 millones de sesiones de carga (un 24% más).

NUEVAS UBICACIONES

Además de ampliar su red hasta alcanzar las 363 estaciones de carga a finales del primer semestre, la empresa también aseguró 37 nuevas ubicaciones de gran valor para su desarrollo, sumando un total de 606 localizaciones aseguradas a finales de junio de 2025. Estas cifras se ajustan a las previsiones anteriores y mantiene a Fastned en camino de alcanzar su objetivo de 1.000 estaciones para 2030.

La red de estaciones de recarga de Fastned siguió creciendo durante la primera mitad de 2025, con la apertura de 17 nuevas ubicaciones en cinco países europeos, incluyendo la primera en Italia.

Estas aperturas se suman a otras 12 estaciones adicionales abiertas desde finales de junio, sumando un total de 29 nuevas estaciones de Fastned inauguradas en lo que va de 2025, previo al período vacacional de verano.

Este crecimiento se ve respaldado por ampliaciones y mejoras en estaciones existentes, lo que incrementa la capacidad y refuerza nuestra habilidad de suministrar la energía que los conductores necesitan. En total, se completaron 8 ampliaciones y mejoras en el primer semestre, a las que se suman otras 3 finalizadas tras el cierre del informe, durante el mes de julio.

BONOS POR 71 MILLONES DE EUROS

Fastned continuó atrayendo el respaldo de los inversores durante el primer semestre, con dos tramos de bonos (concluidos en febrero y junio, respectivamente) que recaudaron más de 71 millones de euros en el primer semestre de 2025, financiando completamente la expansión durante ese mismo período. Además, la comunidad de inversores minoristas de Fastned en los Países Bajos y Bélgica supera ya los 10.000 miembros.

Junto al notable crecimiento de los ingresos en el primer semestre, tanto el resultado bruto de explotación (Ebitda) operativo como los ingresos generados por estación continuaron mejorando de forma interanual, gracias al aumento del número de vehículos eléctricos en circulación y a la mayor afluencia de clientes a nuestras estaciones.