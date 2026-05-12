Archivo - Filosa abre la puerta a nuevos acuerdos estratégicos para impulsar al grupo Stellantis - STELLANTIS - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de Stellantis NV, Antonio Filosa, ha afirmado que el fabricante de automóviles, está estudiando en conseguir alianzas para hacer crecer al grupo franco-italiano, pocos días antes de que la empresa revele la próxima semana sus planes de inversión en el mercado norteamericano.

"Las alianzas formarán parte de nuestra estrategia de cara al futuro", expresó Filosa este martes en la conferencia 'El futuro del automóvil' del Financial Times, celebrada en Londres.

El fabricante, que concluyó el primer trimestre ganando 377 millones de euros frente a las pérdidas de 387 millones de euros a finales de marzo de 2025, está trabajando para cerrar alianzas que puedan reportar "beneficios para ambas partes", señaló Filosa. El dirigente también ha recalcado que este tipo de acuerdos no ponen necesariamente en riesgo la independencia de la entidad.

El grupo dueño de marcas como Citröen o Peugeot está trabajando para recuperar volúmenes y cuota de mercado tanto en EEUU como en Europa, donde en los últimos años ha tenido resultados pobres y perdiendo una gran parte de cuota de mercado, también fruto de la llegada de nuevos competidores como las marcas chinas.

En este contexto, Stellantis anunció el pasado viernes una ampliación de sus planes de producción en España, Stellantis prepara la producción de vehículos de Leapmotor en Madrid y un nuevo Opel en Figueruelas (Zaragoza) de cara a 2028.

Stellantis ha anunciado una ampliación de sus planes de producción en España, con la previsión de fabricar modelos de Leapmotor en su planta de Villaverde (Madrid) y un nuevo vehículo SUV 100% eléctrico de la marca Opel, en colaboración con Leapmotor, en la planta de Figueruelas (Zaragoza) de cara a 2028.

Por otro lado, Stellantis también ha reactivado recientemente una asociación con Dongfeng Motor en China, y el grupo podría firmar acuerdos adicionales con uno o más fabricantes chinos para hacer frente al exceso de capacidad en Europa, según informó Bloomberg el mes pasado.

El director ejecutivo, que tomó las riendas del grupo hace casi un año, no descartó asociaciones también para el mercado estadounidense, el principal para la compañía. "Veo que EEUU, al ser uno de los mercados más grandes del mundo, puede ofrecer un terreno propicio para las asociaciones", ha destacado.