Flexicar 'ficha' en BBVA a su nuevo CEO, Antonio García Olmos

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Flexicar, compañía que opera en el mercado de vehículos de ocasión y soluciones de movilidad, ha anunciado este jueves el nombramiento de Antonio García Olmos como su nuevo consejero delegado (CEO).

García Olmos llega a Flexicar tras casi tres décadas de experiencia en BBVA, donde ha ocupado puestos de alta responsabilidad en la estructura directiva. En los últimos diez años, ha estado al frente de BBVA Consumer Finance Automóvil España.

Flexicar ha destacado en un comunicado que la incorporación de García Olmos representa "un paso clave en la evolución de la empresa y su consolidación como referente del sector automoción en España y Portugal".

Oliver Cornago, fundador y hasta ahora CEO de Flexicar, continuará liderando la visión global de la compañía, acompañando al nuevo equipo directivo y reforzando la expansión del negocio desde la presidencia del holding del grupo.

"Este relevo representa una evolución natural en la estructura de Flexicar, en un momento clave de consolidación. La llegada de Antonio nos permite seguir creciendo con una gestión profesional, sólida y con una mirada puesta en el largo plazo", ha señalado Cornago.

García Olmos es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y posee un Máster en Entidades Financieras. Con 27 años de experiencia en BBVA, ha desarrollado su carrera en diferentes territorios y áreas de gestión.

"Comienzo esta etapa con ilusión y responsabilidad, con la mirada puesta en consolidar a Flexicar como referente en movilidad y en seguir generando valor para nuestros clientes y equipos", ha afirmado el nuevo CEO de la compañía.

Nacido en 2012, el grupo Flexicar finalizó el año 2024 con una facturación cercana a los 1.000 millones de euros y casi 92.000 operaciones de compraventa completadas. Su red comercial se extiende por casi todas las provincias españolas y Portugal, con más de 180 concesionarios y cerca de 2.000 profesionales.

El holding cuenta con una división de venta y compra de coches (flexicar.es), de motos (flexibike.es) y de vehículos ecológicos (Flexicar Green), así como con una rama de renting (Flexicar Renting) y de autocaravanas.