Ford Almussafes estudia sustituir el ERE de mil personas por un ERTE o mecanismo RED

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las negociaciones sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) se centran en la posibilidad de que el despido con opción de recontratación para 996 personas sea sustituido por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el mecanismo RED o alguna fórmula similar. Para los 626 empleados restantes sobre los que se plantearon despidos definitivos, se trabaja en salidas voluntarias como las acordadas en anteriores ocasiones.

En concreto, el sindicato mayoritario en la fábrica, UGT, ha explicado este jueves, después de una nueva reunión de la comisión consultiva, que la empresa y las administraciones públicas se muestran dispuestas a "estudiar la viabilidad" de su propuesta sobre el ERE, que la empresa planteó inicialmente sobre 1.622 trabajadores.

UGT se opone a los despidos planteados con preferencia de recontratación (996) en 2027 y defiende que se cambien por un ERTE mecanismo RED, o un plan con garantías similares. También pide negociar un ERE para el resto de personas (626) similar a los anteriores.

UGT ha valorado que "parece" que las conversaciones avanzan "en la línea correcta" y "que se empieza a ver que una de las soluciones es sustituir gran parte del ERE --mil personas-- por un ERTE, mecanismo RED o similar".

Cabe recordar que, en la sesión del lunes, la empresa ya se abrió a acordar alternativas al despido de los cerca de mil trabajadores que a partir de 2027 volverán a necesitarse cuando se comience a producir un nuevo vehículo multienergía. Así, insistió en su "compromiso de acordar una solución de transición" para los cerca de mil empleados que "no serán objeto de medidas estructurales".

UGT ha señalado ahora que "durante los próximos días" intensificará los contactos. La próxima reunión será el martes 25 de junio y el sindicato espera que la negociación "vaya avanzando en la línea adecuada, aunque lógicamente las acciones que se requerirán para llevar adelante esta solución necesitarán tiempo antes de poder ponerlas en marcha". "Ganar tiempo no debe suponer un problema", ha añadido.

DESPIDOS ESTRUCTURALES

Los 626 despidos de carácter estructural planteados por la dirección sí deberán ser sustanciados con un ERE, ha apuntado UGT, que considera que "no debe haber demasiado debate sobre las condiciones finales a pactar", ya que se han acordado hasta en tres ocasiones recientemente, con UGT como único sindicato firmante

Las condiciones de estos expedientes fueron un plan de prejubilaciones a partir de los 53 años y otro de indemnizaciones económicas compensatorias de hasta 40.000 euros.

El otro sindicato con representación en Ford Almussafes, STM - Intersindical, opina que "no ha habido avances significativos" en esta nueva reunión y ha lamentado, en un comunicado, que la empresa "no tenga en cuenta" sus propuestas de retirar las condiciones acordadas en el acuerdo de electrificación y que fueron recogidas en el convenio: "Congelación salarial, aumento de jornada, sábados obligatorios, y trabajar 4 días más sin cobrar el plus de jornadas industriales".

"Si viene carga de trabajo, será gracias a la plantilla, y no debido a que nos apretemos, cada vez más, a cada convenio nuevo que se negocie", ha defendido.