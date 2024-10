Ganvam insiste en la necesidad de un plan nacional de achatarramiento para revitalizar el parque móvil

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), Raúl Palacios, ha vuelto a pedir este jueves a la administración pública un plan nacional de incentivos al achatarramiento para retirar de la circulación más de 165.000 vehículos y revitalizar el parque móvil español.

"Desde Ganvam no comprendemos que no haya nadie que alce la voz, no sólo ante la administración, sino también hacia la sociedad, y decir que nos estamos equivocando", ha asegurado durante su intervención inaugural en eXpoGanvam 2024, que ha tenido lugar este jueves en Madrid bajo el lema "X la movilidad de todos" y donde se han congregado más de 2.000 personas.

Asimismo, el empresario admite que no todas las familias españolas disponen de una "renta suficiente" como para hacer frente a la renovación de sus vehículos, lo que "pone en evidencia" la necesidad de revisar las actuales políticas de incentivos.

A juicio de Palacios, apostar "únicamente" por el coche eléctrico "no disminuye las emisiones", ya que el parque móvil español "es el más antiguo de los últimos 30 años", al tiempo que ha advertido de que "demonizar" al vehículo de combustión "sólo hace que haya más emisiones".

"La única solución es achatarrar, por eso nosotros hemos presentado este proyecto: retiras el vehículo contaminante y lo cambias por otro menos contaminante. Con esto conseguimos que aumenten las ventas, que la economía de las empresas incremente y que nuestras carreteras sean más seguras", ha explicado.

Ganvam calcula que serán necesarios unos 500 millones de euros para conseguir retirar de la circulación los coches más contaminantes que recorren en estos momentos las carreteras españolas.

De esta forma, se plantea como opción el achatarramieto puro --sin adquisición de un nuevo vehículo-- con ayudas directas a los conductores que permitirían la exclusión de la circulación de hasta 50.000 coches antiguos.

A éstos habría que añadir las 115.000 unidades asociadas a la opción de adquirir un vehículo nuevo o de ocasión de bajas emisiones ligadas al achatarramiento.