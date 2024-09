Ganvam plantea a la Generalitat Valenciana ayudas directas para facilitar el cambio de coche

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ganvam, patronal estatal del sector de la movilidad, se ha reunido este jueves con la Generalitat Valenciana con el objetivo de impulsar la renovación del parque automovilístico valenciano a través de la puesta en marcha de un plan de ayudas propio, como han hecho ya La Rioja, Cantabria, Galicia o el Ayuntamiento de Madrid.

En un contexto en el que dos de cada tres vehículos valencianos superan los diez años de antigüedad y la edad media del parque en la Comunitat es de 14 años, el presidente de Ganvam, Raúl Palacios, y su director general, Fernando Miguélez, han solicitado al director general de Industria, Manuel Rosalén Caparrós, y a su subdirector general, Vicente Castelló, la puesta en marcha de una línea de ayudas directas orientadas a facilitar el cambio de coche, "convirtiendo la renovación del parque en piedra angular de la descarbonización".

En un comunicado, Ganvam subraya la necesidad de garantizar "una transición inclusiva hacia la movilidad eficiente en la que no se deje atrás a grandes capas de la población por motivos económicos". "Si un conductor utiliza un vehículo antiguo no es porque quiere, sino porque no tiene la capacidad para cambiarlo", sostiene, algo que relaciona con la importancia de eliminar la barrera del precio de adquisición apoyando los modelos de ocasión de hasta cinco año en los planes de ayuda a la compra.

En esta línea, la organización empresarial destaca la importancia de convertir la movilidad eficiente en una opción asequible y accesible para todos los valencianos, a través de un plan de ayudas que se convierta en "un referente nacional por su eficacia".

Apuesta así por mejorar los planes en vigor, "de forma que no solo sea más rentable entregar el coche antiguo para achatarrar que volver a ponerlo en circulación, sino que las ayudas sean directas, recuperando su tramitación en el punto de venta para que el ciudadano salga del establecimiento con el descuento aplicado".