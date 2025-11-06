El Govern mantiene conversaciones para que la automovilística china BYD se instale en Cataluña

Archivo - El consellero de Empresa y Treball, Miquel Sámper, durante una sesión de control al Govern de la Generalitat de Catalunya en el Parlament, a 9 de abril de 2025, en Barcelona (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicado que mantiene reuniones con representantes de la automovilística china BYD para que instale una planta de producción en Catalunya, aunque ha dicho que "ya se verá" si se llegará a un acuerdo, en una entrevista a TV3 este jueves, recogida por Europa Press.

"Me he reunido con ellos como con muchos otros empresarios que quieren venir a Catalunya", ha dicho, y ha evitado responder a la pregunta de si esta nueva planta se instalará en la provincia de Tarragona.

Sàmper ha celebrado que "Catalunya es atractiva" para las inversiones extranjeras y que, textualmente, hay muchas empresas que quieren venir a Catalunya.

Preguntado por el inicio de la producción de Chery en la planta que comparte con Ebro en la Zona Franca de Barcelona, Sàmper ha explicado que es "cuestión de meses" y que depende de una serie de trámites urbanísticos y administrativos que se deben resolver.

Ha señalado que "cree que sí" que esta producción podrá empezar durante el primer trimestre de 2026, mientras que el centro de I+D de Cornellà de Llobregat (Barcelona) empezará a funcionar antes de fin de año.

PRESUPUESTOS

Sàmper ha lamentado las dificultades del Govern para poder pactar los Presupuestos de 2026 y ha dicho que "no se entiende que alguien haga presidente a alguien y que, en cambio, no garantice que habrá presupuestos", en referencia a ERC y Comuns.

"Es evidente que se necesitan presupuestos, y es tan evidente esto como que la política en los últimos años ha cambiado y ha cambiado mucho", y ha dicho que las mayorías que existían hace años, ya no existen.

Ha explicado que "cada presupuesto que no se aprueba es mucho dinero que no se tiene a disposición" del Govern, lo que genera dificultades.

LLUVIAS

Preguntado por si era necesario lanzar una alerta a los móviles por las lluvias de la mañana de este jueves, ha dicho que "toda previsión es poca".

"Pienso que es preferible que se peque de exceso que de defecto", ha asegurado, y ha dicho que es mejor perder productividad un día que daños personales.