Volkswagen Group España Distribución cede siete vehículos a Aldeas Infantiles SOS para dar movilidad a más de 300 niños - GRUPO VOLKSWAGEN

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Group España Distribución, a través de sus programas de vehículos de ocasión Volkswagen Approved y Skoda Plus, ha cedido siete vehículos a Aldeas Infantiles SOS para dar respuesta a las necesidades de movilidad de más de 300 niños y niñas que crecen privados del cuidado de sus padres en seis hogares residenciales distribuidos por todo el país.

La cesión de estos vehículos lleva a cabo en el marco del programa 'Una ocasión para ayudar', que este año cumple su sexta edición, y que tiene como objetivo facilitar los desplazamientos cotidianos de los menores a sus centros educativos, a sus actividades extraescolares y de ocio, así como a sus citas médicas.

A través de esta iniciativa, Volkswagen Group España Distribución cede siete vehículos, elegidos en función de las necesidades planteadas por Aldeas, por un período de un año, al término del cual pueden renovarse por otros de similares características para seguir cumpliendo su misión.

"Gracias al apoyo de Grupo Volkswagen, los niños y niñas que participan en nuestros programas pueden desplazarse cada día a sus centros educativos y disfrutar de sus actividades extraescolares y deportivas, como cualquier otro chico o chica de su edad. Para ellos, contar con estos vehículos significa avanzar hacia la igualdad de oportunidades y acceder a actividades que favorecen su pleno desarrollo e integración", ha afirmado el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig.

Por su parte, el presidente de Volkswagen Group España Distribución, Paco Pérez Botello, ha indicado que para la empresa es una enorme satisfacción esta colaboración con Aldeas Infantiles. "Nos sentimos especialmente orgullosos de esta iniciativa, porque genera un impacto real en la vida de las personas", ha trasladado.

En esta edición, Volkswagen Approved cede tres unidades de su modelo Touran en su versión con capacidad de siete plazas, destinadas a las aldeas de Granada, Madrid y Zaragoza. Por su parte, Skoda Plus ha proporcionado un Kodiaq de siete plazas para el hogar de Barcelona y un Skoda Karoq, para el de Vigo.

Destacan asimismo las dos unidades del Volkswagen Caravelle cedidas por Volkswagen Vehículos Comerciales para las aldeas de Cuenca y de Madrid. Gracias al mayor número de plazas, estos vehículos resultan especialmente útiles para los desplazamientos en grupo de niños y niñas.