Hankook gana 291,6 millones en el tercer trimestre, un 18% más, tras elevar un 11% su facturación

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de neumáticos surcoreano Hankook registró un beneficio ordinario de 493.200 millones de wones surocoreanos (291,6 millones de euros) en el tercer trimestre del año 2025, lo que representa un 18,2% más que en el mismo periodo del año anterior, fruto de su "gran desempeño" en los mercados de Corea, Europa y Norteamérica, según sus resultados financieros consolidados publicados este viernes por la compañía.

En este sentido, el fabricante ha detallado que sus ingresos por ventas ascendieron a 2,7 billones de wones surcoreanos (1.600 millones de euros), un 11% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, Hankook consolidó en el tercer trimestre del año un beneficio operativo de 519.200 millones de wones surcoreanos (307 millones de euros), un 19,2% más interanual.

En el tercer trimestre, Hankook señala las ventas de neumáticos para turismos y camiones ligeros (PC/LT) de 18 pulgadas o más aumentaron 2,6 puntos porcentuales interanuales, alcanzando el 47,4% de sus ventas. A nivel regional, la mayor participación de las ventas de neumáticos para turismos de 18 pulgadas o más se registró en China con un 66,7%, seguida de Corea del Sur con un 56%, América del Norte con un 52,8% y Europa con un 39,6%.

Por otro lado, el fabricante surcoreano explica que ha ampliado constantemente su oferta de neumáticos de equipo original para marcas automovilísticas premium internacionales como BMW, incluyendo sus neumáticos en vehículos de alto rendimiento como el BMW iX, el nuevo BMW i4 o también la nueva edición BMW X3.

En los nueve primeros meses del año, Hankook ha conseguido una facturación de 15,7 billones surcoreanos (9.310 millones de euros), doblando con un 100% de crecimiento sus datos sobre finales de septiembre de 2024.

Además, en el sumatorio de los tres primeros trimestres, el beneficio operativo del suministrador de neumáticos es 12,9 billones de wones surcoreanos (7.650 millones de euros), un 8,2% más que en el año anterior.