Hereu anuncia que en las próximas semanas habrá "otras oleadas" de líneas del Perte VEC

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este miércoles que en las próximas semanas "habrá otras oleadas" de concesiones dentro del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica para el vehículo eléctrico de batería (Perte VEC) con las que se pretende "transformar la industria del automóvil".

Estas afirmaciones las ha hecho el ministro en la clausura del congreso de la patronal de concesionarios Faconauto 2024, al que han asistido más de 2.000 personas, y en el que ha destacado las inversiones que el Gobierno ha hecho para incentivar la producción del vehículo eléctrico en España y sus componentes.

"Llevo tres meses y digo que nosotros ya hemos invertido en diferentes Pertes sobre el vehículo eléctrico. El Perte VEC 1... el Perte VEC 2, 520 millones (de euros) para el fomento de producción de baterías en este país. El Perte VEC 2, ahora en otras dimensiones; hace 10 días anunciábamos 170 (millones de euros) más. Y las próximas semanas habrá otras oleadas de Pertes, donde hay decisiones para transformar la industria del automóvil", ha señalado el ministro.

Hereu ha respondido así a los reclamos que durante los dos días de jornada del congreso de Faconauto se han dado de parte de la industria del automóvil al Ejecutivo, que ha pedido más agilidad en los estímulos del Plan Moves y un nuevo sistema fiscal para incentivar la compra del vehículo eléctrico.

"Claramente, para el Gobierno y para el ministro de Industria, hay deberes que acometer, porque si no, no descarbonizaremos el parque automovilístico, de manera que no cumpliremos objetivos que tenemos, y que son compromisos de España respecto a Europa y al mundo. Y os quiero agradecer vuestro esfuerzo, y decir que soy el primer interesado en que esto se acometa", ha respondido Hereu.

El ministro ha recordado la posición en la que se encuentra España en comparación con otros países de la Unión Europea. Mencionó que en cuanto al parque automovilístico, el país cuenta con una cuota del 12% de vehículos eléctricos, mientras que el promedio en el resto de la UE es del 22%. También señaló que la edad promedio de los vehículos en circulación en España es de 14 años.

"Soy muy consciente de que queremos la reindustrialización de España, que es la prioridad del Ministerio de Industria; (además de) un empleo de calidad y una descarbonización y electrificación, que son prioridades del Gobierno. Nosotros captamos el mensaje que expresais con claridad", ha respondido el ministro a las patronales.

Y ha recordado que está en juego la transformación de "un gran sector productivo" e industrial importante para España, así como "el presente y futuro" de la movilidad en las ciudades del país.

"Os quiero agradecer muchísimo porque vosotros sois el motor de esta cadena. Necesitamos aumentar la demanda, porque somos gran país exportador, también importamos, pero somos una potencia exportadora. Pero le tenemos que añadir ciertamente a este esfuerzo de exportación el gran impacto de una demanda nacional potente", ha incidido el ministro.

AYUDAS AL MOMENTO DE COMPRA Y UN MAPA ÚNICO DE INFRAESTRUCTURAS

Las declaraciones del ministro de Industria han llegado tras la intervención de clausura que ha hecho la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, quien le ha pedido directamente a Hereu y al Ejecutivo, medidas concretas para acelerar la electrificación del parque vehicular y la movilidad en España.

"Necesitamos que las ayudas lleguen en el momento de la compra al cliente. Nos tenéis a los concesionarios, estamos trabajando con Hacienda, pero necesitamos que sea ya. Los mapas y los puntos de infraestructuras tiene que venir en un mapa único que recoja dónde están, que le facilita el cliente y le dé la tranquilidad de que si está comprando un coche eléctrico no se va a quedar tirado; y medidas fiscales. Lo han hecho otros mercados, lo han hecho todos los países de Europa y nosotros en España reclamamos también esto al Gobierno", ha dicho Blázquez.

Finalmente, la presidenta de la patronal ha pedido unidad al Gobierno para que exista un liderazgo en la transición hacia la electrificación de la industria del automóvil. "Necesitamos que os unais, que haya un liderazgo en esta gobernanza para que la electrificación y la descarbonización sean en 2024 una realidad en nuestro país", ha indicado.