La inversión en infraestructuras de recarga pública en España alcanza los 1.290 millones de euros

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inversión en infraestructuras de recarga de acceso público en España alcanza un total de 1.290 millones de euros hasta octubre de 2025, según un informe elaborado por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

"La Asociación ha elaborado este informe para arrojar luz sobre el esfuerzo inversor que están realizando los operadores de puntos de recarga (CPO, por sus siglas en inglés), ya que la red de infraestructuras de recarga de acceso público en nuestro país ha experimentado un rápido e intenso crecimiento en los últimos cuatro años en todo el territorio nacional, incluyendo equipamiento en todos los rangos de potencias", ha explicado Aedive.

En este sentido, para el cálculo de la estimación, se ha considerado la información procedente del conjunto de operadores integrados en Aedive. Asimismo, se ha contrastado esta información proporcionada por los CPO con el registro del número de puntos de recarga en cada rango de potencias, haciendo un cálculo estimativo medio de la inversión necesaria para cada segmento.

Este cálculo estimativo porque las partidas económicas que componen cada inversión varían en función de múltiples factores, tales como el coste del suelo, el punto de conexión de la red de distribución, la posible necesidad de centros de transformación, la obra civil asociada, el proyecto de ingeniería, la tramitación legal y administrativa, la plataforma de software, el equipamiento y el montaje e instalación.

A esto se añade que la inversión puede variar si se integran sistemas de almacenamiento con baterías, estructuras o cubiertas para cubrir las instalaciones y vehículos durante la recarga, necesidad o no de adecuación de accesos, presencia de instalaciones fotovoltaicas, otros servicios al cliente, entre otros aspectos.

En palabras del director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, este informe "pone en valor la firme apuesta de los operadores de puntos de recarga por implementar una red de infraestructuras de recarga pública de gran capilaridad en toda la geografía", con un "extraordinario" volumen de inversiones que impacta "muy positivamente" en la economía de España.