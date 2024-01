Japón revoca la certificación de tres modelos de Daihatsu (Toyota)

Archivo - FILED - 20 October 2015, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin: The trademark of a Daihatsu can be seen on a crashed car at the collection point for end-of-life vehicles in Schwerin. Photo: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa - Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo