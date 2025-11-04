Leapmotor bate su propio récord histórico de entregas en China con 70.289 ventas en octubre, un 84% más

Archivo - Leapmotor bate su propio récord histórico de entregas en China con 70.289 ventas en octubre. - LEAPMOTOR - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor, la 'joint venture' de la compañía china junto con el grupo Stellantis, anotó su mejor registro en términos cuantitativos de entregas en su mercado nacional con 70.289 ventas en toda China, un 84% más en comparación con octubre de 2024.

Entre enero y octubre, Leapmotor ha entregado un total de 465.805 vehículos, lo que supone más que duplicar (+120,7%) los datos registrados un año antes.

LEAPMOTOR SUPERA LAS 2.000 MATRICULACIONES EN ESPAÑA

Leapmotor se va asentando poco a poco en el mercado automovilístico español y hasta el mes de octubre ha comercializado 2.126 unidades, lo que supone multiplicar por casi diez las 253 que vendió en todo 2024, cuando llegó por primera vez a España.

En el mes de octubre su modelo más vendido fue el C10, su edición del segmento D-SUV que logró 167 matriculaciones entre sus dos formatos: eléctrico y versión híbrida enchufable de gran autonomía (REEV), ambas disponibles desde 33.800 euros (sin ayudas ni descuentos de la marca). En el acumulado del año, se han vendido 902 unidades.

Su 'urbanita' T03 logró 133 ventas en el décimo mes del año y hasta octubre un total de 1.132 comercializaciones, que hacen que este modelo sea el más popular de toda la marca en España (su coste antes de ayudas de 18.600 euros).

Por último, su último modelo en llegar a España, el B10 terminó octubre con 72 ventas y en el acumulado del año ha registrado 92 apuntes. En modalidad eléctrica, con hasta 431 kilómetros, su precio parte desde los 27.900 euros en España.

Por otro lado, Leapmotor prepara nuevas ofensivas de producto para el mercado chino y europeo. En China, Leapmotor presentó en octubre su SUV D19, el primer modelo de su serie D, cuyas entregas están previstas para la primera mitad de 2026. El D19 se desarrollará simultáneamente para los mercados chino y europeo, con unas dimensiones inferiores a las de la serie B (segmento C) para adaptarse a las preferencias de los consumidores europeos.

Leapmotor aumentará su flota con dos nuevas llegadas al mercado europeo: el B05 y del C16, abriéndose a nuevos segmento. El B05, un 'hatchback' compacto 100% eléctrico, debutó en el IAA Mobility de Munich y llegará al mercado europeo a mediados de 2026.

Por su parte, el C16, que ya se comercializa en China en versión de autonomía extendida 'REEV', podría llegar a Europa desde el próximo año para ocupar su lugar en el segmento D.