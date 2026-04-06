Leapmotor entrega más de 110.000 vehículos en el primer trimestre a nivel global, un 25% más

Leapmotor - LEAPMOTOR

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor ha superado los 110.000 vehículos entregados (incluidas tanto las ventas nacionales como las de exportación) durante el primer trimestre del año a nivel global, lo que supone un incremento del 25,82% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Solo en marzo, Leapmotor registró un sólido rendimiento con 50.029 vehículos entregados (incluidas las ventas nacionales y de exportación), lo que representa un aumento interanual del 34,87%.

De esta forma, Leapmotor ha logrado el primer puesto entre las startups de vehículos de nuevas energías (NEV) en marzo y en el primer trimestre de 2026.

De cara al futuro, Leapmotor se ha fijado como objetivo un crecimiento sustancial en 2026. La empresa tiene previsto introducir cuatro nuevos modelos --el A10, el D19, el A05 y el D99-- que, en conjunto, se espera que contribuyan aproximadamente con el 60% de las ventas anuales totales de la marca.

"Desde el fuerte repunte hasta las 50.029 unidades entregadas en marzo, pasando por el inminente debut en el mercado chino del nuevo SUV compacto A10 (denominación global B03X) en marzo, y el inminente lanzamiento nacional del D19, Leapmotor está acelerando rápidamente su hoja de ruta estratégica", ha destacado la firma asiática.