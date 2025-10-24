Leapmotor presentará en el Salón del Automóvil de Zúrich la versión 4x4 de su C10 SUV

Leapmotor presentará en el Salón del Automóvil de Zúrich la versión 4x4 de su SUV C10. - LEAPMOTOR

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Leapmotor ha anunciado más detalles de su próximo lanzamiento, el C10 AWD, su próxima incorporación de su gama de modelos SUV al mercado de vehículos eléctricos y que la marca asiática (pertenece al grupo Stellantis) revelará al completo en el Salón del Automóvil de Zúrich 2025.

Construido sobre una arquitectura de 800 V, el C10 AWD cuenta con un sistema de tracción total con doble motor y una gestión inteligente de la energía que se adapta sin esfuerzo a las condiciones del mundo real. Con una potencia máxima de 598 CV y un par máximo de 720 Nm, tendrá una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4,0 segundos, lo que proporciona una experiencia de "conducción emocionante y segura", exhibe Leapmotor.

Este modelo contará con una batería LFP superior a la actual versión eléctrica con capacidad de 81,9 kWh que permitirá una carga ultra rápida de CC del 30 % al 80 % en solo 22 minutos, con una potencia de carga máxima de 180 kW. Su autonomía podría ser superior a los 420 km que ahora mismo tiene la versión eléctrica de este modelo.

"El nuevo C10 AWD redefine la movilidad eléctrica al ofrecer una combinación perfecta de conducción de altas prestaciones y manejo preciso. Es una audaz declaración de la movilidad de próxima generación, construida para ir más allá, cargarse más rápido y llegar a cualquier lugar con confianza", defiende la compañía.

UN MODELO DE PRESTACIONES, PERO QUE DESTACA POR SU ESPACIO

En el interior, el C10 AWD ofrece una experiencia de conducción premium con una pantalla de infoentretenimiento 2K de 14,6 pulgadas, un cuadro digital de 10,25 pulgadas y un sistema de sonido de 12 altavoces.

Sin embargo, este modelo dentro del segmento C destaca por su espacioso habitáculo, lo que le convierte en un vehículo destinado realizar viajes largos en familia ya con esta versión 100% eléctrica y que hasta sus 1.410 litros de maletero te permiten amplias opciones de ocio.

Además, de contar con una gran distancia entre ejes para ir con total comodidad en las tres posiciones traseras, su techo panorámico que cubre toda la superficie superior de este C10 le dan una apariencia singular. De igual forma, Leapmotor ha incluido su último sistema de infoentreteniiento 'AI Smart Electric Drive' con actualizaciones inteligentes durante todo el ciclo de vida del vehículo.

El Salón del Automóvil de Zúrich alojará a las automovilísticas más influyentes de Europa, con más de 70 marcas presentes y hasta más de 80 nuevos productos e innovaciones.