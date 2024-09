López-Tafall (Anfac) sobre las ayudas al eléctrico: "Hay que ser más ágil y tomar medidas más rápidas"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, ha pedido este martes más agilidad al Gobierno y tomar medidas "más rápidas" a la hora de otorgar nuevas ayudas o prorrogar las existentes a la compra del coche eléctrico y la renovación del parque móvil.

"Todavía no tenemos escalada la tecnología y lo normal es que el eléctrico sea algo más caro, pero necesitamos ayudar a la demanda y que el Plan Moves se extienda en el tiempo", ha asegurado el directivo en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Preguntado sobre las relaciones con el Ejecutivo central tras la dimisión del ya expresidente de la patronal y actual consejero delegado de Seat/Cupra, Wayne Griffiths, por la falta de apoyo del Gobierno a la movilidad eléctrica, López-Tafall ha reiterado que las negociaciones con Moncloa "siempre han sido buenas" ya que los objetivos son "compartidos": cumplir con la reducción de emisiones y la descarbonización del transporte.

"Tenemos una relación magnífica, el mismo objetivo, pero velocidades diferentes", ha comentado. En todo caso, considera López-Tafall que lo que se necesita son "medidas ambiciosas" ya que el ritmo de descarbonización "es cada vez mayor" y la competencia "cada vez más fuerte".

COMPETITIVIDAD E IGUALDAD DE CONDICIONES

Precisamente, respecto del desembarco de los fabricantes chinos en el mercado automovilístico europeo, el director general de Anfac se ha mostrado confiado en que la llegada de nuevas marcas será positiva, porque el objetivo es "racionalizar la situación y atraer la inversión china a España para aportar y crear valor aquí".

"Tenemos que contar con un comercio en igualdad de condiciones, pero no hay que cerrar la puerta al mercado chino", ha aseverado a cuenta de los aranceles, para añadir que lo más "inteligente" es "reequilibrar laS relaciones entre Europa y China" y no plantearse soluciones como las resueltas por Estados Unidos y Canadá, que han cuadrUplicado sus aranceles sobre la importación de los vehículos eléctricos chinos o avanzado que no circularán por las carreteras de estos países los coches fabricados en el gigante asiático.

NEGOCIACIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA

Al respecto de las negociaciones entre Gobierno, sindicatos y CEOE sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, el director general de la patronal de los fabricantes de automoción ha hecho un llamamiento al entendimiento por todas las partes ya que, de lo contrario, se verá afectada la competitividad de la economía española.

"La salida a este problema consiste en encontrar una negociación pactada para que la competitividad no se vea comprometida", ha sentenciado López-Tafall al respecto.