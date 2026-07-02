Archivo - Las marcas chinas representaron el 12,3% de las ventas en el primer semestre con 75.024 matriculaciones - MG - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las principales marchas chinas que operan en España alcanzaron las 75.024 matriculaciones hasta junio, con un crecimiento medio del 50,9% --aunque muchas han comenzado a operar en 2026-- y con una cuota de mercado del 12,3% en los primeros seis meses del año, es decir, que en 2026 uno de cada diez coches que se han comprado ya provienen de una firma china.

Aunque hay 21 marcas de origen chino --casi una decena apenas supera las 500 entregas-- que venden actualmente turismos en España (sin contabilizar DR, EVO o Ebro que cuentan con 'joint ventures' con grupos asiáticos, si bien su origen es italiano o español), el principal escaparate lo ocupan marcas como MG, BYD u Omoda & Jaecoo con el 90% de las transacciones, acechadas por firmas como Changan, Geely o Leapmotor.

Entre ellas, MG es la que mayor número de matriculaciones despliega por el mercado nacional con 25.137 registros hasta el mes de junio, aunque ha recortado apenas un 1,4% sus cifras con respecto al año pasado. No obstante, cabe destacar que de estas cifras, casi la mitad de sus operaciones se deben a las 12.032 ventas del SUV MG ZS y 9.035 unidades del MG3 (ambos se comercializan en versiones híbridas y gasolina).

Todo este desempeño tan fuerte en España ha llevado a que el pasado mes de junio el grupo SAIC Motor (dueño de MG) anunciase su primera fábrica de coches en Europa y, concretamente, utilizando las localidades de Ferrol y As Pontes (La Coruña) para empezar a ensamblar unos 120.000 coches al año desde finales de 2028.

No obstante, BYD sigue de cerca a MG con 22.860 matriculaciones y tras haber duplicado sus cifras con respecto al acumulado a finales de junio de 2025 (+124,2%). La firma ha destacado en los primeros seis meses de 2026 como la compañía con más ventas de híbridos enchufables en España, con el Atto 2 y BYD Seal U-DMi como los modelos con más comercializaciones, con un total de 6.532 unidades para el primero --que apenas lleva meses en el mercado-- y 6.025 unidades para el segundo (con un aumento del 39% en términos interanuales).

Por su parte Omoda & Jaecoo cerró el primer semestre del año con 19.802 vehículos matriculados en España, lo que supone un crecimiento del 104% respecto al mismo periodo de 2025, en un mercado de turismos que avanza un 6,2%, según los datos de la patronal de fabricantes Anfac.

La compañía alcanzó además una cuota de mercado del 3,1% entre enero y junio, impulsada por el crecimiento de su gama electrificada y por el buen comportamiento de las ventas en el canal de particulares. Concretamente, la firma defiende su sexta plaza entre las marcas del mercado nacional con 13.534 entregas en el canal particular y una cuota de mercado del 4,9%.