Las matriculaciones en Francia caen un 6,25% hasta septiembre, tras sumar 1,18 millones de unidades

Renault se posiciona como la marca más vendida en el país galo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y todoterrenos en Francia cayeron un 6,25% hasta septiembre de este año frente al mismo período del año anterior, para situarse por encima de las 1,18 millones de unidades, según datos del Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA).

No obstante, septiembre ha supuesto el segundo mes consecutivo con un incremento de los registros, al producirse un aumento interanual en el número de matriculaciones del 2,10%, registrando 170.465 unidades vendidas.

Por otro lado, la venta de vehículos comerciales ligeros, los inferiores a cinco toneladas, registraron una caída del 8,22% en los primeros nueve meses en comparación con el mismo período de 2024, hasta los 265.958 ejemplares.

De este modo, la suma de matriculaciones tanto de turismos y todoterrenos como de vehículos comerciales ligeros se situó hasta septiembre por encima de 1,45 millones de ejemplares en Francia, lo que supone un retroceso del 6,62% en valores interanuales.

RENAULT SE MANTIENE COMO MARCA MÁS VENDIDA

Renault volvió a superar a su principal rival, Peugeot, y fue la marca más vendida en Francia el pasado septiembre, con 23.559 unidades, un 1,63% menos de lo que matriculó en septiembre de 2024. Por ello, la cuota de mercado de Renault se situó en el 16,78%.

La segunda firma más demandada en el país fue precismante Peugeot, con 18.873 vendidas, un 2,53% menos que en septiembre del año pasado. La marca insignia de Stellantis logró en septiembre el 13,44% de la cuota de mercado.

El podio de las marcas más populares en Francia en el octavo mes del año lo cerró Dacia, con 12.154 entregas, un 23,67% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior y logra una cuota de mercado del 8,66%.

Entre las firmas con más caídas en septiembre cabe mencionar a Land Rover, Smart y Abarth, con retrocesos interanuales en el número de matriculaciones del 91,49%, 70,79% y 69,83%, respectivamente.

Por grupos, Renault ha superado ligeramente a Stellantis y ha alcanzado la primera posición, con una subida interanual del 6,46%, hasta 36.097 unidades y una cuota de mercado del 25,71%.

Stellantis se ha situado en segunda posición. El grupo que agrupa las marcas Citroën, Peugeot, Opel, Jeep y Fiat, entre otras 10 marcas, ha conseguido matricular 36.071 unidades en septiembre (+0,05% en términos interanuales), con una cuota de mercado del 25,69%.

En tercer lugar, Volkswagen se mantiene tras los grupos franceses un mes más, con 21.587 entregas (-2,76%) y una participación en el mercado del 15,38%.