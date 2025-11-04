Las matriculaciones en Italia caen un 0,6% en octubre, hasta 127.431 unidades

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos en Italia cayeron un 0,6% en octubre respecto al mismo mes del año anterior, hasta registrarse 127.431 unidades, según la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por su siglas en italiano).

Entre enero y octubre, las entregas de vehículos experimentaron un descenso del 3,1%, con un total de 1,30 millones matriculaciones, frente a los 1,34 millones registrados en el mismo periodo del año pasado.

Por tipos de propulsión, casi la mitad de los vehículos matriculados en octubre (el 45,5%) fueron híbridos eléctricos, con un total de 58.038 unidades. En el acumulado del año, representaron el 44,7% de cuota de mercado, hasta registrar 582.811 unidades.

Los híbridos enchufables lograron una cuota de mercado del 7,7% (frente al 3,4% de octubre de 2024), con 9.833 unidades. Frente al mismo mes del año anterior, se han duplicado (incremento del 124,9%) el número de matriculaciones de este tipo de vehículos.

En el acumulado del año, los híbridos enchufables representaron el 6,1% del total del mercado, con 80.150 matriculaciones, un 77,3% más que en el mismo período del año anterior, cuando se sumaron 45.195 registros.

De su lado, los vehículos 100% eléctricos alcanzaron las 6.331 unidades en octubre, un 25% más en términos interanuales, con una cuota de mercado del 5%. En los diez meses del año, ya suponen el 5,2% del mercado, hasta 67.581 unidades.

STELLANTIS, EL GRUPO LÍDER DEL MERCADO ITALIANO EN OCTUBRE

Por grupos automovilísticos, Stellantis logró la primera posición, con un 26,8% de cuota de mercado en octubre, sumando un total de 33.721 vehículos matriculados.

Entre las marcas del grupo destaca Fiat, con 11.596 unidades entregadas, un 26,1% más que en octubre de 2024, y Citroën o Leapmotor, que registraron incrementos interanuales del 50,32% y 176,92%, respectivamente.

A continuación se situó el Grupo Volkswagen, que recortó ligeramente su cuota de mercado en octubre, con 21.700 unidades matriculadas, un 1,44% menos que en el mismo mes del año anterior.

En tercera posición se sitúa Grupo Renault, con un 10,79% de cuota (0,89 puntos porcentuales menos que en octubre de 2024), hasta sumar 13.582 unidades matriculadas, con un peso muy similar entre los vehículos de Renault y Dacia.

En cuanto al mercado de vehículos chinos, cabe destacar tanto el caso de las firmas Omoda & Jaecoo como de BYD, que han triplicado sus matriculaciones en octubre. En el acumulado del año, ambas ya multiplican por diez las matriculaciones del año anterior.