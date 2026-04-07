Las matriculaciones en Reino Unido crecen un 5,9% en el primer trimestre, hasta 614.854 unidades

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MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mercado británico de automóviles nuevos creció un 5,9% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta sumar 614.854 vehículos, según las últimas cifras publicadas por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT) este martes.

Al cierre del primer trimestre, los vehículos 100% eléctricos ya alcanzaron una cuota de mercado del 22,4% (con 137.614 ventas, un 22,4% más que hasta marzo de 2025), por encima de los modelos híbridos puros, que suman un 14,9% y crecen un 6,2% interanual en el trimestre, hasta 91.372 unidades. De su lado, los híbridos enchufables (PHEV) ya suman una cuota de doble dígito (12,8%), más de tres puntos porcentuales por encima de los registros de 2025 por estas fechas.

Los modelos de gasolina todavía abarcan un 45% de cuota de mercado, siendo la primera motorización entre las nuevas matriculaciones, aunque su peso cae en 4,4 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2025. En términos de volúmenes, sus comercializaciones han caído un 3,5% interanual, hasta 276.689 unidades.

CRECIMIENTO DEL 6,6% EN MARZO

En lo que respecta al mes de marzo, normalmente el mes de mayor actividad del año, las matriculaciones crecieron un 6,6% interanual, con 380.627 vehículos nuevos matriculados, lo que permite hablar del mejor marzo desde 2019.

El crecimiento se debió principalmente a la demanda privada, con un aumento del 10,1% en las matriculaciones minoristas, que alcanzaron las 162.470 unidades. Las matriculaciones de flotas aumentaron un 3,5%, hasta las 208.853 unidades, mientras que el sector de las pequeñas empresas creció un 18,8%, hasta las 9.304 unidades.

Marzo fue también el mejor mes registrado en cuanto a volumen de vehículos electrificados, con 196.059 matriculaciones. Las matriculaciones de híbridos enchufables (PHEV) aumentaron un 46,9% hasta alcanzar una cuota de mercado del 13,0%, mientras que los vehículos eléctricos híbridos (HEV) aumentaron un 7,3% hasta alcanzar el 15,8% del mercado.

Los vehículos eléctricos de batería (BEV) alcanzaron un nuevo récord, con un aumento del 24,2%, hasta las 86.120 matriculaciones en el mes, lo que les permite sumar una cuota del 22,6%.

JAECOO 7, EL MODELO MÁS VENDIDO EN MARZO

Por modelos, el Jaecoo 7 ha sido el coche más vendido en Reino Unido en marzo, hasta superar las 10.000 matriculaciones mensuales. Le siguen el Ford Puma, que llega a 9.193 unidades, y el Nissan Qashqai, que se queda en 8,718 comercializaciones en el tercer mes del año.

En el acumulado del año, el Jaecoo 7 desciende al segundo puesto (con más de 15.500 matriculaciones), ligeramente por detrás del Ford Puma, que mantiene el liderazgo en 2026 tras acumular 16.128 ventas hasta marzo. El 'top 3' lo completa el Kia Sportage (que alcanza las 14.190 unidades comercializadas).