Las matriculaciones en Reino Unido suben un 0,5% en octubre, hasta casi 145.000 unidades

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mercado de coches nuevos del Reino Unido se mantuvo estable en octubre, con un incremento de las matriculaciones del 0,5% interanual, hasta alcanzar las 144.948 unidades, según las últimas cifras publicadas este miércoles por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT).

En el acumulado del año, el mercado automovilístico de Reino Unido ha sumado 1,72 millones de unidades, una cifra superior en un 3,9% a la del mismo periodo del año anterior.

Las últimas previsiones del sector anticipan que el mercado global de coches nuevos para 2025 superará los dos millones de unidades (2,012 millones) por primera vez desde 2019, y se espera que los vehículos eléctricos de batería (BEV) representen el 23,3% del total.

Precisamente, los vehículos electrificados fueron las únicas tecnologías de propulsión que registraron crecimiento en octubre, impulsado principalmente por la adopción de vehículos eléctricos de batería (BEV), cuyas matriculaciones aumentaron un 23,6%, lo que equivale a 7.028 unidades adicionales.

Como resultado, estos modelos alcanzaron una cuota de mercado del 25,4%, la segunda más alta registrada este año, aunque todavía por debajo del objetivo del 28%.

La adopción de vehículos híbridos enchufables (PHEV) aumentó un 27,2%, representando el 12,1% del mercado, mientras que los vehículos híbridos eléctricos (HEV) registraron un crecimiento del 2,1%, alcanzando una cuota del 13,3%.

En conjunto, los vehículos electrificados representaron la mayoría de las matriculaciones de coches nuevos por segundo mes consecutivo, con un 50,8% del mercado.

Aunque el crecimiento de octubre fue más moderado, en lo que va del año el mercado general de vehículos eléctricos ha aumentado un 28,9%, alcanzando las 386.244 unidades, más que las registradas en todo 2024, y aún faltan dos meses para que finalice el año. Los vehículos eléctricos representan ahora el 22,4% de todas las ventas nuevas.

FORD PUMA, EL MODELO MÁS VENDIDO EN REINO UNIDO

En cuanto a los modelos más vendidos, Ford ha logrado situar al Puma en el primer puesto, con 4.418 unidades matriculadas en octubre, y un total de 45.949 en los diez primeros meses del año.

Por detrás del Puma se han situado en octubre el Kia Sportage, que tras sumar 3.431 unidades en el décimo mes del año se consolida en segunda posición en el ránking del año (con 42.164 unidades) y el Mini Cooper (con 2.653 nuevas unidades).

En tercera posición en el acumulado del año se sitúa el Nissan Qashqai, con 35.250 unidades matriculadas, aunque cae al séptimo puesto solo en octubre.