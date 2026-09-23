Mercedes-Benz llevará el sistema de conducción autónoma con IA de Wayve a sus futuros modelos - WAYVE

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de Inteligencia Artificial (IA) Wayve y Mercedes-Benz, han firmado un acuerdo de producción definitivo para integrar el Wayve AI Driver en futuros vehículos Mercedes-Benz, lo que permitirá ofrecer asistencia avanzada a la conducción urbana a sus clientes a partir de los próximos dos años.

"Esta alianza estratégica refleja la ambición compartida de ambas compañías por llevar tecnología de asistencia a la conducción inteligente y escalable a los mercados de todo el mundo. Juntos, los equipos han demostrado el potencial del Wayve AI Driver para su aplicación en futuros vehículos Mercedes-Benz, sentando las bases para su desarrollo en producción en serie", han explicado ambas compañías.

Este acuerdo se produce tras la inversión estratégica de Mercedes-Benz en la ronda de financiación Serie D de Wayve a principios de este año y se basa en una colaboración técnica de varios años entre ambas organizaciones.

Gracias al innovador enfoque AV2.0 de Wayve, el controlador de IA de Wayve aprende a conducir como un humano, razonando y adaptándose a su entorno sin necesidad de mapas de alta definición. Esta arquitectura, entrenada en la infraestructura de IA de Nvidia alojada en Microsoft Azure, permite una autonomía que se generaliza a nuevas ciudades y entornos de conducción sin necesidad de geocercas ni reentrenamiento específico para cada ciudad.

El mismo controlador de IA subyacente está diseñado para escalar a lo largo de todo el espectro de la autonomía, desde la asistencia avanzada al conductor hasta los vehículos totalmente autónomos, ofreciendo a los fabricantes de automóviles una solución única y evolutiva para su gama de vehículos, desde turismos hasta robotaxis.

"Esta alianza marca la primera integración mundial del Wayve AI Driver en el segmento premium, ampliando la disponibilidad de asistencia avanzada a la conducción en entornos urbanos y autopistas", ha declarado el director de Tecnología de Mercedes-Benz, Jörg Burzer.

Por su parte, el cofundador y consejero delegado de Wayve, Alex Kendall, ha expresado que están "muy entusiasmados" de asociarse con Mercedes-Benz. "El ritmo y la profundidad de nuestro trabajo de desarrollo conjunto reflejan una profunda sintonía técnica entre nuestros equipos, integrando la inteligencia artificial de Wayve con la experiencia de Mercedes-Benz en ingeniería vehicular y seguridad", ha asegurado.