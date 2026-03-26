México lanza un plan modernizador de la industria de vehículos pesados que incentivará la producción nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México, a 19 de marzo de 2026, en Ciudad de México (México). - Gobierno de México

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México ha presentado este jueves el 'Programa de atención inmediata para la protección a la industria de vehículos pesados', el cual combinará incentivos fiscales, financiación, nuevas regulaciones de seguridad y control a las importaciones.

Durante la rueda de prensa diaria matinal conocida como 'Las mañaneras', el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, ha explicado que uno de los componentes centrales de la iniciativa será la deducción inmediata de impuestos para quienes adquieran coches nuevos.

En este sentido, Ebrard ha comunicado que a este concepto se destinarán 2.000 millones de pesos (97,2 millones de euros) para apoyar la renovación de vehículos producidos o ensamblados en México.

Además, se lanzará un esquema inicial de garantías de 250 millones de pesos (12,2 millones de euros) para impulsar micro y pequeños transportistas, conocidos como 'hombres-camión'.

En conjunto, el programa podría movilizar hasta 6.000 millones de pesos (291,6 millones de euros) para modernizar el parque vehicular mexicano, que ronda los 19 años de media.

"La mayoría de los vehículos de la mujer o el hombre-camión [...] son más viejitos y no tienen recursos para renovarlos. [...] Es un programa muy importante porque atiende a otros sectores y hace que se produzcan más vehículos en México", ha indicado, por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia.