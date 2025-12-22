MG bate un nuevo récord en Europa y alcanza por primera vez las 300.000 matriculaciones anuales

MG - MG

MG ha alcanzado por primera vez 300.000 matriculaciones anuales en Europa, lo que supone un incremento de casi el 30% de las unidades vendidas en el continente respecto al mismo periodo de 2024, cuando la marca contabilizó aproximadamente 233.000 ventas.

La fuerte demanda de los clientes por los modelos Hybrid+ y Plug-in Hybrid de MG ha contribuido de forma significativa al rendimiento de la marca. En el conjunto de Europa, las ventas combinadas de vehículos híbridos en lo que va de año han alcanzado las 137.000 unidades, con un aumento de casi el 300%.

En España, el MG HS lleva seis meses seguidos siendo el híbrido enchufable preferido de los clientes particulares; y cuatro como líder de ventas absoluto en su segmento.

Mientras tanto, las ventas de la gama MG ZS totalizaron 123.000 unidades, lo que supone un crecimiento excepcional del 32% en comparación con el mismo periodo de 2024. En España se mantiene en las primeras posiciones del ranking de ventas, con más de 22.000 matriculaciones en los once primeros meses del año.

La creciente presencia de MG en toda Europa también está impulsando el crecimiento. La marca está presente en 34 países y cuenta con alrededor de 1.300 socios. En España se superaron las 40.000 unidades en noviembre, que suponen un incremento del 53,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

"A pesar de los retos que afrontan los mercados europeos, MG ha logrado un crecimiento constante y sostenible en el continente. Alcanzar el hito de 300.000 ventas antes de finales de 2025 demuestra claramente que nuestra gama de productos conecta de forma sólida con los clientes. Con el lanzamiento de nuevos modelos en 2026, MG seguirá reforzando su posición en los mercados europeos", ha destacado el director de Marketing de MG en España, José Antonio Galve.

MG celebró su 100 aniversario en 2024 y en la actualidad ofrece una gama completa de vehículos de gasolina, híbridos y eléctricos. La oferta abarca desde el MG3 hasta el MG Cyberster eléctrico descapotable.