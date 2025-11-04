Mitsubishi gana 2.016 millones de euros en su primer trimestre fsical, un 42,4% menos

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mitsubishi registró un beneficio neto atribuido de 355.796 milones de yenes (2.016 millones de euros) en su primer semestre fiscal --que abarca desde abril a septiembre de este año, ambos incluidos-- lo que supone una caída de las ganancias del 42,4% respecto al mismo período del año anterior.

El ingreso neto consolidado disminuyó interanualmente debido a la ausencia de las ganancias por reciclaje de capital del ejercicio fiscal anterior, terminado en marzo de este año.

"El resultado neto consolidado se ajusta en gran medida a nuestras previsiones para el ejercicio completo, si bien se observa variabilidad entre los distintos segmentos debido a la estacionalidad y al calendario de pagos de dividendos", ha explicado la compañía.

En este período, las ventas se han contraído un 7,7% en términos interanuales, hasta situarse por encima de los 8,6 billones de yenes (48.745 millones de euros). De su lado, los costes cayeron un 4,39%, situándose ligeramente por encima de los 7,93 billones de yenes (44.947 millones de euros).

En este contexto, Mitsubishi ha explicado que no ha cambiado sus previsiones de cara al cierre de su año fiscal, que se dará en marzo de 2026. El beneficio neto se situaría en 700.000 millones de yenes (3.967 millones de euros).

En el segmento de movilidad, Mitsubishi logró un beneficio neto de 38.700 millones de yenes (219 millones de euros), lo que supone una caída del 30% en términos interanuales. Este retroceso obedece a vientos en contra del mercado, impacto de los aranceles estadounidenses y otros factores en el sector automotriz.