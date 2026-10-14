Moñux (Michelin) dice que ninguna de las plantas en España "tiene futuro asegurado más 10 años"

Cesar Moñux - FORO CAPITAL

VITORIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Michelin España y Portugal, Cesar Moñux, ha advertido de que "aunque es muy duro decirlo" ninguna de las cuatro plantas que la multinacional francesa posee en España "tiene futuro asegurado más de diez años", por lo que ha apelado a la responsabilidad de todas las personas que trabajan en la compañía para contribuir a garantizar la pervivencia de estas fábricas a medio y largo plazo.

Moñux, que ha intervenido este miércoles en el 'Foro Capital' en Vitoria-Gasteiz, ha analizado la situación en la que se encuentra la multinacional dedicada a la fabricación de neumáticos, así como el sector del automóvil en su conjunto, aunque también ha expresado su "angustia" por la posibilidad de que los populismos "se pueden llegar a convertir en pequeñas dictaduras o regímenes autoritarios dentro de la democracia".

En su intervención, y en la misma línea que mantienen en los últimos años organizaciones patronales y responsables empresariales de Euskadi, se ha lamentado por las cifras de absentismo entre la plantilla de las cuatro plantas que Michelin tiene en el Estado español, en las que ha recordado que este problema "se ha duplicado" en los diez últimos años.

Moñux ha reconocido que no todo el absentismo es "fraude", dado que también se contabilizan bajo este parámetro ausencias por enfermedad o permisos de los trabajadores. De esa forma, ha subrayado la necesidad de abordar este problema "con rigor, sin simplificaciones y sin debates polarizantes". "Tras de cada ausencia, existe una realidad humana que merece respeto, atención y acompañamiento", ha indicado.

En todo caso, ha recordado que el absentismo tiene un impacto sobre la competitividad empresarial, de forma que además de un problema de salud, supone "un problema económico y de sociedad". Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de actuar sobre las "causas" de este fenómeno, abordándolo desde la perspectiva de la salud física y mental, la prevención, la mejora las condiciones de trabajo y el acompañamiento a las personas.

"La salud de las personas y la competitividad de nuestras empresas no son objetivos contrapuestos; son dos caras de la misma realidad", ha indicado, para añadir que "el absentismo no es solo un desafío empresarial", sino que también es "un desafío colectivo"

También ha puesto en valor la importancia de la cohesión social, sobre la que ha subrayado que es "una verdadera ventaja competitiva para avanzar juntos y avanzar más largo". "En un mundo marcado por la incertidumbre y por la polarización, la capacidad de trabajar juntos, integrar sensibilidades diferentes y avanzar hacia objetivos compartidos va a ser una de las grandes diferencias para quienes lideran y quienes van a ver como hay otros que se queden atrás", ha añadido.

"UN GRAN DESAFÍO"

El máximo responsable de Michelin en España y Portugal ha recordado que la producción de neumáticos de la compañía ha caído, en términos de tonelaje, un 20% en cuatro años, lo que ha llevado al cierre de varias plantas de la multinacional en todo el mundo. En este sentido, ha subrayado que "preservar" una fábrica como la de Vitoria-Gasteiz, sobre la que ha afirmado que "está en el 'top 3' a nivel mundial", supone ya "un gran desafío".

En este sentido, ha advertido de que ninguna de las cuatro plantas de Michelin en España --Vitoria-Gasteiz, Lasarte, Aranda de Duero, Valladolid-- "tiene futuro asegurado más de diez años". "Es muy duro de decirlo, pero esto es lo que dice nuestro patrón cuando viene a visitarnos", ha afirmado.

En este sentido, ha advertido de que "el pasado no garantiza el futuro", por lo que ha apelado a la "responsabilidad" de todas las personas que trabajan en Michelin para garantizar que "la siguiente generación" pueda continuar en la compañía si así lo desea.

Asimismo, y en referencia a la amenaza que representa la competencia asiática para el futuro de la automoción europea, ha subrayado la necesidad de contar con "políticas industriales que no estén cambiando en cada minuto" y que tengan en cuenta a la industria. Además, ha advertido de que se requiere de unas infraestructuras y una energía que permitan "competir".

En su intervención, el directivo de la empresa francesa también ha aludido a la situación de conflictividad laboral e inestabilidad política que afecta a Francia y España. Moñux ha mostrado su "preocupación" por la existencia de "personas o grupos que busquen el enfrentamiento para sus propios fines y que, por lo tanto, generen fragmentación que cale dentro de la empresa y, sobre todo, cale a la sociedad".

"Al final, nuestra fábrica, nuestras organizaciones, son reflejo de la sociedad y lo que vivimos; y me preocupa que un enfrentamiento, una polarización exagerada, destructiva, nos cale", ha manifestado, para subrayar a continuación que él es una persona a la que le gusta estar con quienes "piensan diferente".

Por todo ello, ha asegurado que esta deriva hacia la "polarización" llega, en ocasiones, a dificultarle "dormir bien", dado que siente "angustia" ante la posibilidad de que "una confrontación cale dentro de nuestra organización o en la sociedad".

En este sentido, y citando una reflexión de una tercera persona que no ha llegado a identificar, ha lamentado que "estamos en un mundo donde los populismos intentan dar soluciones fáciles a problemas difíciles, y se pueden llegar a convertir en pequeñas dictaduras o regímenes autoritarios dentro de la democracia".

HUELGA GENERAL

También se ha referido a la huelga general convocada para el 11 de noviembre en demanda de salarios dignos y en defensa del derecho a la vivienda.

Moñux ha afirmado que "en estas últimas décadas, el sindicalismo como representación de los trabajadores ha tenido un papel, y tiene un papel importante, cuando realmente representan a los intereses de la plantilla", y no "una continuidad de unas ideas políticas que le vienen de arriba a abajo".

Además, ha señalado que "una huelga siempre debe ser la herramienta para una reclamación cuando existe un diálogo, hay unas posiciones diferentes y se ve como un último recurso". A su vez, ha subrayado que el papel de las empresas es "crear riqueza para luego distribuirla", de forma que "el primer objetivo de toda empresa es sobrevivir", para lo que "necesita generar resultados".

El presidente de Michelin en España y Portugal ha asegurado, además, que "la industria es el sector que tiene los salarios más dignos", por lo que la convocatoria de la huelga le puede "chocar más" desde "un punto de vista industrial".