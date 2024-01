Navarro (DGT) defiende obligar a hacer un curso para conducir motos de hasta 125 cc

Defiende que los jóvenes de 17 años puedan conducir acompañados de un adulto con experiencia, medida que se está tramitando en Europa



El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha defendido que los conductores con permiso B de conducir con tres años de antigüedad tengan que hacer un curso obligatorio si quieren conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos.

"Nos lo han pedido desde Cataluña, nos ha insistido mucho el Ayuntamiento de Barcelona y parece lógico y razonable hacerlo", ha asegurado este viernes el director de la DGT en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, tras conocerse el balance de siniestralidad vial de 2023 que ha revelado que las muertes de motoristas han aumentado un 19% en un año, al pasar de 254 fallecidos en 2022 a 299 el año pasado.

Permitir a los conductores con permiso B y tres años de antigüedad conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos fue, según ha explicado, "una medida que era de movilidad, no de seguridad vial, y buscaba facilitar que la gente en la ciudad dejara el coche y ha hecho su efecto". "Lo copiamos de Francia y en Francia ahora al final han puesto un curso sencillo de equilibrio y de manejo de las dos ruedas", ha reconocido.

Esta medida necesitará una reforma del Reglamento de Circulación, en la que la DGT ya está trabajando. "Esto llevará un tiempo pero la decisión está tomada y ahora hay que ver cómo hay que ir. Haremos un proceso de consulta y participación, queremos reunirnos con los franceses, que nos expliquen cómo es, cómo hay que hacerlo, qué problemas han tenido para mejorar lo que han hecho ellos y, desde luego, con ayuntamientos y asociaciones de motoristas", ha dicho.

CONDUCIR CON 17 AÑOS ACOMPAÑADO FUNCIONA EN FRANCIA Y ALEMANIA

Sobre la directiva europea para que los menores de 17 años puedan conducir acompañados de un adulto con experiencia, que ahora debe tramitarse en el Parlamento Europeo, Navarro ha destacado que "va a ser para toda Europa" y que Francia y Alemania lo tienen implementado hace años "y dicen que les funciona".

"Se trata de que el joven esté durante un año, de los 17 a los 18 años, conduciendo acompañado de un mayor con cinco años de antigüedad para que cuando tenga que conducir solo haya hecho unos cuantos kilómetros con alguien con experiencia. Ese es el modelo que tienen y es un modelo que yo creo que parece lógico y razonable", ha apostillado Navarro, destacando que los jóvenes sólo se podrían examinar del carnet de conducir a partir de los 18 años.

No obstante, el director de la DGT ha descartado que esta medida se pueda aplicar para que los jóvenes de 17 años puedan conducir camiones acompañados. "A los 17 años, ni acompañado, ni no acompañado, nos parece un disparate que conduzcan un camión, con lo cual hemos dicho que no, que no lo vemos claro", ha sentenciado.

Aunque ha afirmado que lo han estudiado, Navarro también ha rechazado, por el momento, prohibir fumar mientras se conduce. "En Europa nadie ha prohibido fumar conduciendo, sí hay prohibición para fumar en el vehículo cuando van menores o mujeres embarazadas, pero es una cuestión de salud pública", ha concretado.

Respecto a que las salidas de vía ha sido la principal causa de los siniestros en 2023, el director general de Tráfico ha reconocido que es un tipo de accidente que les llama la atención "porque eres tú solo y tus circunstancias".

"No es que haya venido otro vehículo o que alguien se haya saltado un stop. No, no, eres tú y tus circunstancias. Hay algunos casos en los que la gente se duerme al volante. Recuerdo un titular de un medio de comunicación que decía en España se vive bien, se come bien y se duerme mal", ha concluido Navarro.