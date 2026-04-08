Nextlane y Aufinity sellan una alianza para digitalizar y agilizar los cobros en la posventa de coches - AUFINITY

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nextlane y Aufinity Group han firmado una alianza estratégica con el objetivo de transformar la gestión de cobros en el sector de la posventa de automoción mediante la integración de soluciones digitales en el sistema DMS de Serauto.

El acuerdo, presentado en el marco del Congreso Faconauto 2026, busca impulsar la digitalización de los procesos financieros en concesionarios y talleres, facilitando una gestión más eficiente, ágil y centralizada de los pagos.

En concreto, la colaboración contempla la integración de la tecnología de Aufinity en el ecosistema de Nextlane, lo que permitirá a los concesionarios gestionar los cobros directamente desde su entorno habitual de trabajo, evitando la dispersión entre sistemas y mejorando la operativa diaria.

Ambas compañías destacan que esta solución ya cuenta con una amplia implantación en Europa, con más de 2.000 puntos de venta que gestionan un volumen superior a los 10.000 millones de euros anuales.

Entre las principales ventajas del proyecto se encuentran la posibilidad de enviar solicitudes de pago digitales y consultar su estado en tiempo real, la reducción de la carga administrativa y de procesos manuales, así como la aceleración de la liquidez mediante la gestión remota de cobros antes de la entrega del vehículo.

Asimismo, la iniciativa pretende mejorar la experiencia del cliente final mediante procesos de pago más modernos y sin fricciones, reforzando la imagen de marca de los concesionarios.

Desde Aufinity, su responsable de alianzas estratégicas, Peter Kropf, ha señalado que este acuerdo sienta las bases para una transformación en la automatización de los cobros, al tiempo que permitirá simplificar procesos y mejorar la calidad del servicio al cliente.

Por su parte, la responsable global de alianzas de Nextlane, Hélène Lanssens, ha subrayado que el objetivo es ofrecer a los clientes un ecosistema más integrado y eficiente, optimizando su liquidez y acompañándolos en su proceso de transformación digital.