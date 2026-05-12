Northgate lanza una nueva plataforma que centraliza la gestión de flotas para sus clientes

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MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Northgate Renting Flexible ha lanzado su nueva área de clientes y su nueva aplicación para empresas, una plataforma que supone un avance en la gestión de sus servicios de renting de vehículos y que busca ofrecer a empresas y profesionales un espacio privado digital, a modo self-service, desde el que gestionar y controlar todo lo relacionado con el renting de sus vehículos.

"El objetivo es abrir una nueva vía de comunicación con Northgate, con la que simplificar procesos, optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa a través de una experiencia digital más ágil, conectada y accesible", ha destacado la firma.

Desde esta plataforma, los gestores de flota pueden realizar una gestión y seguimiento integral de sus vehículos, consultar pedidos, solicitar nuevos vehículos, revisar facturas, dar partes, solicitar cita en taller y descargarse la documentación necesaria, entre otras funcionalidades esenciales para el día a día de su actividad.

Además, el sistema incorpora un servicio de avisos y actualizaciones sobre contratos, estado de los vehículos y documentación, así como la posibilidad de contactar directamente con su gestor, facilitando una relación más directa y eficiente.

La nueva área permite al gestor de flota tener el control de sus vehículos en una sola pantalla, a través de los informes y datos que ofrece, así como las principales gestiones centralizadas en un único entorno digital, gracias a la integración con todos los sistemas de gestión de Northgate, y actualizadas en tiempo real.

ACCESO MULTIDISPOSITIVO CON TECNOLOGÍA HÍBRIDA

La plataforma ha sido desarrollada con tecnología híbrida, lo que permite a los clientes acceder desde cualquier dispositivo, ya sea en versión web o a través de la app móvil, disponible en iOS y Android. Esta solución garantiza una experiencia unificada, independientemente del canal de acceso.

Además, incorpora funcionalidades avanzadas propias del móvil, como la geolocalización o el uso de sensores del dispositivo, que aportan un mayor control y visibilidad sobre los vehículos, reforzando la gestión eficiente de la flota.

"Para el gestor de flota, contar con una solución que centralice la información, anticipe necesidades y elimine pasos innecesarios marca la diferencia. Esta nueva área de clientes permite trabajar con mayor autonomía y ganar visibilidad sobre el estado de la flota en todo momento, facilitando un control más proactivo y una planificación más eficiente de su actividad diaria", ha resumido Northgate.