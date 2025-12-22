Novares invierte 2,2 millones en su planta de Barcelona

Archivo - Un conjunto de coches aparcados. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa Novares ha invertido 2,2 millones de euros para modernizar y ampliar su planta de la Pobla de Claramunt (Barcelona), en la que lleva a cabo la fabricación de componentes plásticos para el sector de la automoción.

Parte de esta inversión se ha articulado con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, a través de Acció, la agencia para la competitividad de las empresas, mediante una línea de ayudas por 225.000 euros destinados a "proyectos de alto impacto empresarial", ha explicado este lunes el Govern en un comunicado.

Además de incorporar nuevas tecnologías para automatizar procesos, mejorar el control de calidad y la eficiencia energética, la operación también permitirá a Novares "el mantenimiento y estabilización de la plantilla", formada por 305 personas, añade el comunicado.

"Consolidamos la posición de Novares como proveedor tecnológico de referencia en el sector de la automoción a través de la mejora de la calidad del producto final y una mayor sostenibilidad en los procesos", explica el director de la planta Pere Masdeu.

Desde su apertura en 1997, la planta en la Pobla de Claramunt (Barcelona) es una de los dos fábricas de la empresa francesa en España junto a otra instalación en Toledo.