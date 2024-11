Las nuevas regulaciones de CO2 "están asfixiando" al sector de la automoción, según la plataforma M2F

Expertos del Grupo de Trabajo 7 y 8 de la Plataforma de Automoción y Movilidad (M2F) en el Desayuno de Prensa 'Tecnologías Made in Spain: Talento, Sostenibilidad y Economía Circular'.

Desde las empresas del sector se quejan de la falta de armonización a la hora de medir las emisiones de CO2 de las compañías

La nuevas directivas europeas para el control de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las empresas del sector de automoción "están asfixiando" a las compañías debido a que se aplican diversas metodologías para medirlas y no están estandarizadas, según han criticado este martes desde las compañías que integran la Plataforma de Automoción y Movilidad (M2F) durante las jornadas 'Tecnologías Made in Spain: Talento, Sostenibilidad y Economía Circular'.

"Estamos asfixiando al sector por cumplir cosas, por exigir que se cumplan cosas que no se pueden cumplir, porque, por ejemplo, en el tema de las emisiones de CO2, hay tres alcances, tres entornos en los que se calcula la huella de carbono, la de nivel 1, que son las emisiones de CO2 de tu producto, el 2 son las asociadas también a tu producto y al consumo energético asociado a tu producción, y esas las tienes más o menos en tu zona de control, pero si vamos a las alcances tres, que son las que pide la directiva en España, esas exigen que tengas la huella de carbono medida también de tus propios proveedores, que muchos no están en Europa y no cumplen", ha detallado la responsable de Estrategia de Economía Circular de Tecnalia, Amaya Arteche.

Arteche, que ha explicado que el entorno regulatorio y gubernamental orientado a la descarbonización industrial y la lucha contra el cambio climático es uno de los seis factores que afectan a la economía circular y la sostenibilidad en el sector de automoción, ha incidido en que las metodologías para el calculo de la huella de carbono varían según el nivel de Gobierno y administraciones públicas eso afecta a las empresas.

"Es uno de los grandes problemas que mencionaba, se nos mide por la huella de carbono o el equivalente, pero ni siquiera las metodologías de cálculo están armonizadas. Entonces, esas herramientas de que todo sea comparable y contrastable, uno lo analiza y lo mide de uno manera, y otro de otra, al consumidor o a la empresa que lo va a comprar, tiene un dato, pero lo que hay detrás de forma de cálculo es totalmente diferente", ha denunciado.

Además, ha añadido que si, además, se asume que hay regulaciones diferentes en cada entorno; no son igual de competitivas las empresas que trabajan en un sector donde la regulación es más laxa que en otro donde es más restrictiva, ha anotado la experta.

Asimismo, Arteche ha indicado que España tiene una regulación más restrictiva en este sentido que el resto de su entorno. "Estamos en un país en el que se tiene una buena intención, pero nos están ahogando y competidores nuestros de Europa todavía pueden trabajar en otras condiciones, con lo cual en el sector, se están exigiendo que se cumplan cosas que no se pueden cumplir".

En este sentido, la experta ha pedido homogeneidad en los estándares con los que se miden las emisiones de CO2 a las empresas, algo que ya se está promoviendo desde diversas asociaciones empresariales.

"Se está promoviendo desde varias asociaciones sectoriales, desde la CEOE, desde la Cepyme, desde universidades que, si realmente vamos a medir por esos indicadores, que sean homogéneos, que sean estandarizados que sean tratables y comparables y que sean confiables, eso el pasa por lo digital y por otras herramientas", ha señalado.

Además, ha apuntado que los movimientos políticos que cambian las normativas o se descuelgan de acuerdos entorpecen el trabajo de las empresas del sector. "Si encima hay movimientos políticos en el que de repente determinados países se descuelgan de los acuerdo entonces es más difícil... Esa estrategia-país, esa estrategia europea, es lo que estamos buscando", ha apuntado.

TECNOLOGÍAS HABILITADORAS

La experta también ha detallado que existen tecnologías habilitadoras que permiten implementar mejor las estrategias de sostenibilidad que impactan tanto en el ámbito social como medioambiental de las empresas. Así, desde el punto de vista digital, ha destacado al pasaporte digital de la Unión Europea para el ecodiseño como un ejemplo de estas herramientas, sobre todo en el desarrollo y producción de baterías para vehículos eléctricos.

"Lo que se busca con ese pasaporte digital, es asociar toda la información de cualquier producto que haya obtenido en todas las bases de su ciclo de vida, desde composiciones de material, procesos de fabricación, su uso, la reparabilidad, la durabilidad, para que cuando llegue al final de su ciclo de vida sepamos también incluso cómo se desechará. De esa manera, ese pasaporte digital obliga a que toda esa información sea trazable, sea confiable, sea asegurable y sea compartible", ha detallado.

Arteche también ha afirmado que existen otras tecnologías habilitadoras en la parte del ecodiseño o el reciclado y que pueden ser aplicadas en nuevos materiales utilizados por la automoción. "Esos materiales avanzados que puedan tener menor impacto ambiental desde su fabricación, teniendo en cuenta la fase de uso y la fase de reciclado, para que sean más rápidamente reciclables", ha concluido.