Omoda presenta su nuevo Omoda 4: un SUV "futurista" para introducirse en el mercado compacto

Podría llegar a España a mitad del próximo año

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Omoda ha realizado la presentación mundial del Omoda 4 (nombre final que toma este nuevo SUV, ya que el primer prototipo se denominaba Omoda 3.) en el encuentro internacional de usuarios de Omoda & Jaecoo en Wuhu (China), un evento que ha reunido a los principales medios de comunicación y seguidores de la marca.

Con una estética más "futurista", Omoda ha dado a conocer una evolución respecto al concepto original del Omoda 3. Con los Omoda 5 (en versiones gasolina y eléctrico) y Omoda 9 SHS (híbrido enchufable) ya disponibles en el mercado nacional y con el Omoda 7 SHS que llegará próximamente tras su anuncio en septiembre, el Omoda 4 será el cuarto modelo de la marca --el primero que se enmarca en el segmento SUV compacto-- que llegará al mercado español (probablemente a partir de la segunda mitad de 2026).

Aunque la marca aún no ha revelado las especificaciones técnicas del modelo, el Omoda 4 seguirá la misma estrategia global de la compañía, pudiendo llegar en modalidad eléctrica e híbrida enchufable (SHS).

DISEÑO FUTURISTA

Desde Omoda, destacan al Omoda 4 por su diseño inspirado en la estética 'mecha' futurista, con cambios en el chásis y en la parte frontal del coche, a la par que han modificado algunos detalles mécanicos que la marca no ha especificado. Al entrar en el mercado de los SUV compactos, no debería sobrepasar los 4,4 metros de largo.

Según explicó el director de diseño Richard Koo, "el diseño transfronterizo no consiste en mezclar estilos, sino en repensar las ideas convencionales desde cero. El Omoda 4 combina estética futurista y funcionalidad práctica en cada detalle".

Asimismo, el director de diseño aseguró que este modelo de SUV compacto tiene la intención de llegar a sus clientes más "jóvenes que se atreven a romper con las normas".

TECNOLOGÍA PERSONALIZADA AL USUARIO

El nuevo Omoda 4 llegará cambiando las reglas con una nueva experiencia de entretenimiento totalmente inmersiva y permite una personalización completa gracias a su programa 'Born Unique'. Con ello, los usuarios pueden adaptar el coche a su gusto (iluminación, la interfaz y otras características, reflejando "su propio estilo y creatividad".

Además, este modelo contará con acabados de color exclusivos y con materiales en un interior de "alta calidad". El habitáculo del conductor se ha basado en los 'e-sports' ofreciendo a sus potenciales clientes, los más jóvenes, "una experiencia de conducción que les recordará a los videojuegos".

CONEXIÓN ENTRE LA MARCA Y LOS USUARIOS

Asimismo, la presentación del Omoda 4 marcó una nueva etapa para la firma, pasando de "fabricar coches para los usuarios" a "co-crearlos junto a ellos".

Durante el evento, los asistentes participaron en sesiones de intercambio de ideas sobre diseño, movilidad y experiencia de conducción, aportando sugerencias que servirán para la evolución futura del modelo y de otros ejemplares de la marca.

Desde la compañía aseguran que "cada aportación fue escuchada y valorada, ayudando a mejorar el producto y las estrategias de la marca en cada región". De esta forma, los invitados dejaron de ser simples espectadores para convertirse en creadores conjuntos de Omoda.