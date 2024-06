Las patronales del automóvil celebran la prórroga del Moves III, pero piden más ayudas y agilidad

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la Asociación de Concesionarios de España (Faconauto) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) celebran la prórroga el paquete de ayudas al fomento de la movilidad eléctrica, entre las que se encuentra la prórroga del Moves III hasta el próximo 31 de diciembre.

Al respecto, fuentes de Faconauto aseguran a Europa Press que es importante la dotación extraordinaria de 50 millones de euros asignados al Programa de transformación de flotas de vehículos pesados de transporte por carretera, ya que permitirá atender las solicitudes que quedaron pendientes tras haberse agotado sus fondos.

No obstante, apuntan desde la asociación que las ayudas a la electrificación "no serán eficaces hasta que su tramitación sea más ágil y el comprador no reciba la ayuda en el momento de la adquisición". A este respecto, Faconauto estima que, para finales de 2025, se podrían matricular alrededor de 250.000 unidades electrificadas, lo que representaría el 25% de las ventas totales.

"El año que viene el mercado eléctrico ha de tener una cuota del 22% en Europa. Hoy en día, estamos en el 13%, mientras que en España apenas llega al 5%. Tenemos que recuperar 17 puntos porcentuales en un año y hemos visto que, con el sistema actual de ayudas, la electrificación no avanza al ritmo exigido al sector y al país", han puntualizado desde Anfac a Europa Press.

Por su parte, los vendedores acogen también con satisfacción el plan de ayudas público, pero piden más. Concretamente, solicitan ampliar las ayudas hasta los modelos de, como mínimo, 36 meses con el objetivo de garantizar una "movilidad eléctrica más accesible y una transición ecológica justa".

Así se lo ha planteado la patronal sectorial a la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, durante la reunión que han mantenido este martes el presidente de Ganvam, Raúl Palacios, y su director general, Fernando Miguélez donde han puesto de relieve desde el sector la necesidad de apoyar el vehículo usado.

Este martes tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en 626 millones de euros el coste de la prórroga del plan de ayudas a la compra de coches eléctricos Moves III y del resto de medidas anunciadas para fomentar el uso y expansión del vehículo eléctrico.

Además, Montero ha anunciado una ayuda de hasta 450 millones de euros para la transformación de las flotas de vehículos pesados en transporte de mercancías y pasajeros por carretera.

De esta manera, el Gobierno ha dado luz verde a un Real Decreto-ley para prorrogar el conocido como 'Decreto–ley anticrisis' en el que se contempla un nuevo incentivo fiscal para las empresas y autónomos. En este caso, la renovación de la flota de vehículos gozará de la libre amortización en el Impuesto de Sociedades --IRPF en el caso de los autónomos-- para inversiones en 2024 y 2025 en vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga.