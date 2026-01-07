La planta de Seat en Martorell (Barcelona) produce 470.347 coches en 2025, un 2% menos

Archivo - La planta de Seat en Martorell (Barcelona) - SEAT - Archivo

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La planta de Seat en Martorell (Barcelona) cerró 2025 con una producción de 470.347 unidades, un 2,2% menos que en el año anterior, informan fuentes de la marca a Europa Press este miércoles.

La reducción se debió a la operativa en dos líneas y no en las tres habituales, ya que una se estaba reformando para iniciar la producción de vehículos eléctricos eléctrico este año.

Durante el año pasado, la planta catalana produjo los modelos Seat Arona, Seat Ibiza y Seat León, así como los Cupra Formentor y Cupra León, además del Audi A1.

Las marcas Seat y Cupra cerraron el año con una producción de 584.693 vehículos, ya que se deben sumar los modelos Cupra fabricados en China, Hungría y República Checa.

El grupo se ha marcado como objetivo alcanzar una producción de 600.000 unidades anuales en la planta de Martorell, de los que la mitad deben ser eléctricos.