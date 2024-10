Plenitude cierra la integración de Be Charge y unifica sus soluciones de recarga para automóviles

Plenitude on the road

Plenitude on the road - PLENITUDE

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Plenitude, la comercializadora de la energética italiana Eni en España, ha anunciado este lunes la unificación de todas las soluciones de recarga de vehículos eléctricos del grupo bajo la identidad 'On the Road' con lo que consolida la integración de Be Charge dentro de la compañía.

A partir del 15 de octubre se renovará también la línea gráfica de los 20.000 puntos de recarga de la compañía repartidos entre Italia y España.

Asegura la empresa que esta evolución pretende contribuir a acelerar el desarrollo de la movilidad eléctrica de Plenitude en Italia y en el mercado nacional, donde la firma ya ofrece varias soluciones energéticas, entre las que se encuentra la comercialización de luz y gas para particulares.

"Al unificar nuestras soluciones de recarga bajo una misma identidad, queremos reforzar nuestro mensaje, ofreciendo a los conductores no sólo una experiencia cada vez más fiable e intuitiva, sino también haciendo que nuestras soluciones sean más reconocibles y accesibles", ha asegurado el responsable de Soluciones de Recarga E- Mobility en Plenitude y consejero delegado de Be Charge, Paolo Martini.

A día de hoy, Plenitude suministra energía a cerca de 10 millones de clientes en toda Europa con el objetivo de alcanzar los 11,5 millones en 2027.

En el sector de las energías renovables, la empresa también aspira a alcanzar más de 8 GW de capacidad instalada en 2027 y más de 15 GW en 2030. En cuanto a la movilidad eléctrica, espera poder contar con 40.000 puntos de recarga de coches eléctricos operativos en 2027.