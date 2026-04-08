El presidente de Chery Auto visita el centro I+D de la compañía en Cornellà (Barcelona)

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante su visita a la sede central de Chery en Wuhu (China) en una imagen de archivo - ARNAU CARBONELL - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la compañía automovilística Chery Auto, Yin Tongyue, se reunirá este miércoles con el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en el centro de Investigación y Desarrollo (I+D) de la empresa en Cornellà de Llobregat (Barcelona), según confirman fuentes conocedoras del encuentro a Europa Press y ha avanzado 'El Periódico'.

El encuentro es una reunión privada entre el Govern y Chery Auto para avanzar en la puesta en marcha del centro, anunciado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el pasado verano, con el objetivo de ponerse en marcha este otoño con el apoyo de Acció.

La compañía automovilística anunció en abril de 2024 un acuerdo con la empresa EV Motors, propietaria de Ebro y BTech, para fabricar algunos de sus modelos en Catalunya, en concreto, en la fábrica que opera el grupo en la Zona Franca.